شروط التطوع للإشراف على مصلى النساء بمساجد القليوبية في رمضان

أعلنت مديرية الأوقاف في القليوبية، عن إجراءات وضوابط وشروط التطوع للسيدات الراغبات في الإشراف على فتح مصلى السيدات بالمساجد، خلال إقامة شعائر شهر رمضان وصلاة التراويح في إطار قرار وزارة الأوقاف بفتح مصلى النساء خلال الشهر.

وتستعرض «الوطن»، إجراءات وضوابط وشروط «أوقاف القليوبية» لتلقي طلبات الراغبات في الإشراف على مصلى السيدات والأوراق المطلوبة وفق تعليمات الوزارة.

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الإجراءات والشروط

قال صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، إنه على من ترغب في أن تكون مسؤولة متطوعة عن مصلى السيدات في أي مسجد بجوار محل سكنها، التوجه إلى الإدارة التابع لها المسجد الملحق به مصلى السيدات، وكتابة طلب مع تقديم صورة بطاقة لمدير الإدارة بمديرية أوقاف القليوبية.

وأوضح «أبو السعود»، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن المتطوعة ستكون مسؤوليتها التأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتزام السيدات بها داخل المصلى، والتي تتمثل في التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وإحضار المصلية الشخصية، خاصة في أثناء صلاتي العشاء والتراويح، مؤكدا أن كل مسجد به مصلى سيدات لن يتم فتحه لصلاة السيدات في رمضان إلا بوجود سيدة متطوعة تم تكليفها بناءً على طلبها من مديرية الأوقاف.