سماع دوي إطلاق نار قرب المقرات الحكومية وسط «كييف»

أشارت وكالة «رويترز» للأنباء، إلى سماع دوي إطلاق نار قرب المقرات الحكومية وسط العاصمة الأوكرانية «كييف»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

من جانبها، قالت وسائل إعلام أوكرانية، إن الجيش الأوكراني دمر رتلا للقوات الروسية على الضفة اليسرى لـ«كييف».

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، أكد في شريط مصور، أمس الجمعة ظهر فيه مع مساعديه أمام مقر الرئاسة، أنه موجود في عاصمة بلاده للدفاع عن أوكرانيا رغم تقدم القوات الروسية، وفقا لما ذكرته شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية.