«التموين»: لا يوجد مبرر لزيادة أسعار السلع.. المخزون الاستراتيجي آمن

قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إنه لا يوجد أي مبرر لزيادة أسعار السلع، فالوزارة لديها دراسات استراتيجية للمزروع والاستهلاك والمنتج، ما ساهم في توافر السلع لفترات طويلة، فضلًا عن أن هناك توجها من الرئيس السيسي، بتوفير مخزون استراتيجي أكثر من 6 أشهر، موضحًا أن هناك توافرا للسلع، وبعض التجار أقدم على رفع الأسعار خلال الفترة الماضية، ولكنها تراجعت بعد تدخل الدولة بإقامة المعارض والشوادر وزيادة المعروض من السلع.

صرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة

وأضاف «خليل»، خلال حواره في برنامج «المشهد»، مع الإعلامي نشأت الديهي، وعمرو عبد الحميد، على قناة «TeN»، أن الدولة رفعت سعر أردب القمح 100 جنيه هذا العام، مع تقديم حافز إضافي 65 جنيها للأردب لتحفيز المزارعين على التوريد للدولة، ولدينا مخزون من القمح يكفي 4 أشهر، ونتوقع توريد 5.5-6 مليون طن الموسم المقبل، وسيتم صرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة، مع إقامة نقاط تجميع بالقرب من المزارعين لتشجيعهم على التوريد.

هناك تراجع في الأسعار نتيجة زيادة المعروض من السلع

وأوضح رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن الدولة تسير على قدم وساق في المحاصيل الزيتية، وتسعى لتحقيق اكتفاء ذاتي من السلع الأساسية والزيوت، مناشدًا المواطنين بترشيد الاستهلاك خاصة مع قدوم شهر رمضان، وعدم التكالب على تخزين السلع، مؤكدًا أن هناك تراجعا في الأسعار نتيجة زيادة المعروض من السلع، منوهًا بأن المخزون الاستراتيجي في مصر آمن لفترة طويلة، ولا يوجد أي مبرر لزيادة الأسعار.