«التموين» تضبط 1306 قضية حجب سلع وتنفيذ 51212 حكما في حملات أمنية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1306 قضية تموينية متنوعة بينها 8 قضايا حجب سلع غذائية، بإجمالي مضبوطات بلغت أكثر من 46 طنا، و300000 بيضة، و5 قضايا استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات بلغت أكثر من 7 أطنان.

كما ضبطت القوات 95 قضية بيع بأزيد من السعر بمضبوطات بلغت أكثر من 67 طنا، و5503 عبوة، و54 إسطوانة، بإجمالي مضبوطات بلغت أكثر من 120 طنا، و503 عبوات، و54 أسطوانة بوتاجاز.

جاءت المضبوطات كالتالي:

ضبط (10 طن "مكرونة - دقيق أبيض – زيت طعام – سكر حر") بدون مستندات مجهولة المصدر لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.

ضبط (5 طن "دقيق أبيض") بدون مستندات مجهولة المصدر لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.

ضبط (أكثر من 3 طن "سكر حر – أرز أبيض – مكرونة" ، 300 لفافة "قمر الدين") بدون مستندات مجهولة المصدر لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة القليوبية.

ضبط (أكثر من 3 طن " مكرونة - أرز أبيض – بقوليات ") بدون مستندات مجهولة المصدر لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.

ضبط (3 طن مكرونة) بدون مستندات مجهولة المصدر لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة المنوفية.

ضبط (3 طن "جبن أبيض – زيت طعام – مسلى – مكرونة" ) بدون مستندات مجهولة المصدر لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.

ضبط (أكثر من 2 طن "سكر حر – أرز أبيض – دقيق أبيض") بدون مستندات مجهولة المصدر لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية.

ضبط (30 طن "أعلاف حيوانية") معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الشرقية.

ضبط (2740 عبوة سجائر متنوعة) بدون مستندات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة قنا.

ضبط (40 إسطوانة بوتاجاز) تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى.. بحوزة (بائع متجول) بمحافظة قنا.

ضبط (أكثر من 12 طن "دقيق أبيض") معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى .. بحوزة (مالك مصنع لتعبئة وإنتاج الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الغربية.

ضبط (أكثر من 7 طن "مسلى – مكرونة ") معبأة داخل شكائر وعبوات بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة البحيرة.

ضبط (300000 "بيضة") تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الغربية.

ضبط (7 طن "دقيق أبيض") معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الإسكندرية.

ضبط (أكثر من 6 طن "سكر حر") تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الدقهلية.

ضبط (5 طن "أرز أبيض") تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى .. بحوزة (المدير المسئول عن مضرب أرز) بمحافظة الدقهلية.

ضبط (أكثر من 4 طن "سكر حر – مشروبات سريعة التحضير") بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة.

ضبط (مالك مخبز بلدى – بمحافظة أسوان) لتصرفه فى (أكثر من طن دقيق بلدى مدعم) ، وبيعها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر له بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط (أكثر من 5 طن "أسمدة زراعية مدعمة") محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية تم تجميعها للإتجار بها بالسوق السوداء والإستيلاء على الدعم المقرر لها .. بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية بدون ترخيص) بمحافظة البحيرة.

ضبط (أكثر من 4 طن "مقطعات دواجن") معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق .. بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهليكن وتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة.

ضبط (3 طن "سكر حر ") معبأ داخل عبوات بدون مستندات مجهول المصدر ، ويشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ويشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق .. بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهليكن وتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة الحلويات) بمحافظة الغربية.

ضبط (قائد سيارة – بمحافظة الغربية) ، وبحوزته (2 طن زيت طعام) معبأة داخل براميل بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق .. بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهليكن وتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط (5 طن "أعلاف حيوانية ") معبأ داخل عبوات بدون بيانات مجهولة المصدر ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الحيوانى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق .. بقصد الغش والتدليس على جمهور المربيين ، وتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الشرقية.

ضبط هارب صادر ضده أحكام حبس وغرامات مالية بالجيزة

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة من ضبط أحد الأشخاص (مالك شركة للإستثمار العقارى ، مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة) والمطلوب التنفيذ عليه فى عدد (765) حكم جزئى ومستأنف "تبديد – شيكات - نصب" بإجمالى حبس (90) سنة وغرامات مالية مستحقة بلغت (250 ألف جنيه).

بمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها .

ضبط 121 قضية مخدرات وتنفيذ 51212 حكم قضائى متنوع

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 68 قطعة سلاح نارى بحوزة 51 متهم).. وذلك على النحو التالى:

(8) بنادق آلية.

(4) بنادق خرطوش.

(3) طبنجات.

(53) فرد محلى.

(90) طلقة مختلفة الأعيرة.

(10) خزينة متنوعة.

(85) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (51212) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(179) حكم جناية.

(15861) حكم حبس جزئى.

(3110) حكم حبس مستأنف.

(24695) حكم غرامة.

(7367) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية : ضبط (4) تشكيلات عصابية ، ضمت (11) متهم ، إرتكبوا (27) حادث متنوع.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (121) قضية مخدرات .. بإجمالى عدد (140) متهم ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (44٫152 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (18٫108 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (2٫400 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (475 جرام).

كمية من مخدر الإكستاسى وزنت (768 جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (340 جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (475 جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (100 جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (83 جرام).

عدد (784) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (26) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (10) متهمين .

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (328) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (24730) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (37) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (5) منهم.

ضبط 7380 شخص لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية

فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية .. فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن الآتى:

ضبط عدد (7380) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (7354) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (26) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

تحرير (657) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.

ضبط (165) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (998) أرجيلة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة .

ضبط 18392 مخالفة مرورية متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (18392) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(2084) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(90) مخالفة السير بدون تراخيص.

(45) مخالفة شروط التراخيص.

(16) مخالفة موقف عشوائى.

حملات لضبط المخالفات البيئية بنطاق محافظتى "القاهرة – القليوبية"

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بحملات مكثفة بالتنسيق مع فروع الإدارة بنطاق مديريتى أمن (القاهرة - القليوبية) بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط السيارات التى تسبب إنبعاثات وأدخنة ضارة أسفرت جهودها عن فحص عدد (255) سيارة وتبين مخالفة عدد (53) سيارة.

جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:-

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط (4) قضايا .

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1560) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (38) قضية .

فى مجال تنفيذ الأحكام : تنفيذ عدد (169) حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (6) قضايا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التهرب الجمركي

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تنسيقاً وقطاع الأمن الوطنى قيام (صاحب محل لتجارة المصوغات الذهبية - مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة) بممارسة نشاط إجرامى فى مجال تجارة وبيع المشغولات الذهبية المُهربة من الخارج غير المسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة وغير المدموغة من الجهات المختصة ، وأنه يتخذ من المحل الخاص به والكائن بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة وكراً لممارسة نشاطه المؤثم، ويحتفظ بداخله على كمية من المصوغات الذهبية المهربة والغير مسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية وكمية أخرى من المصوغات الذهبية غير المدموغة بالمُخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بالمحل الخاص به ، وأمكن ضبطه وبتفتيش المحل بالتنسيق مع الجهات المختصة تم ضط (كمية من المشغولات الذهبية والفضية) وجميعها مهربة من الخارج والغير مسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة .. وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون

إضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط (3627) قضية متنوعة.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (13326) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (252) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (187) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص).

الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة

أسفرت جهودها وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (1331) قضية تموينية متنوعة أبرزها (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، ثروة زراعية).

هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.