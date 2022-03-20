تعيين 4374 بينهم 96 «قادرون باختلاف» فى الإسكندرية

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة فى محافظة الإسكندرية 4374 شاباً، منهم 96 «قادرون باختلاف» فى منشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وعددهم 12129 راغب عمل، منهم 235 «قادرون باختلاف».

وأشار «سعفان»، فى بيان اليوم، إلى أن المديرية اضطلعت بالتفتيش فى مجال السلامة والصحة المهنية على 374 منشأة، دورياً، وأطلقت 52 حملة تفتيشية عادية ونوعية، أسفرت عن تحرير 346 محضراً للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لإزالة المخالفات، وإعطاء مهلة لـ147 منشأة أخرى لتوفيق أوضاعها.

وقال ياسر سعيد، مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، فى تقرير للوزير عما تم إنجازه خلال فبراير الماضى، إن المديرية تلقت 197 شكوى جديدة، بالإضافة إلى 109 شكاوى مرحّلة من شهر يناير، وتم بحث 135 شكوى منها، وتبين أن 54 شكوى مستوفاة، وتم تحرير 81 محضراً للمنشآت التى ثبت وجود مخالفات بها، وتبقى 171 شكوى تحت البحث والدراسة.