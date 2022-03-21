نقيب الفلاحين: أكل الفول الأخضر يستهلك 2% من المحصول السنوي

دعا صدام أبو حسين، نقيب الفلاحين، المواطنين لامتناع عن أكل الفول الأخضر، لافتا إلى أن المصريين يأكلون نحو 2% من إنتاج المحصول سنويا.

وقال «أبو حسين» إن الامتناع عن أكل الفول الأخضر يساهم في توفير 2% من المحصول ويوازن الأسعار، لافتا إلى أن إنتاج مصر من الفول 120 ألف طن سنويا، حيث تعد مصر من أكبر الدول المستوردة للحبوب في العالم، وأن حجم استهلاك المصريين من الفول يتراوح بين 1300 و1500 طن يوميًا

أبو حسين: تراجع زراعة الفول في مصر بسبب ظهور مرض الهالوك

وقال نقيب الفلاحين في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن 90% من إنتاج الفول العالمي يدخل مصر ويتم استيراده من دول الاتحاد الأوروبي، مثل إنجلترا، دول البلطيق، أستونيا، لاتفيا وليتوانيا، كما أشار إلى أن تراجع زراعة الفول في مصر بسبب ظهور مرض الهالوك.

وأضاف النقيب أن تكلفة زراعة الفول في مصر تعد أغلى من تكلفته في الأسواق العالمية، حيث يصل الفرق بين الفول البلدي والمستورد إلى 40% تقريبا.

استبعاد زيادة خلال أسعار الحبوب شهر رمضان

أما عن سوق العدس والأرز، أكد رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات أن مخزون البقوليات آمن، مستبعدا عودة الزيادات خلال شهر رمضان المقبل للحبوب.

وقال رئيس الشعبة إن مصر من أكبر مستوردي العدس، حيث تستورد 95% من العدس من الخارج، وتستهلك مصر منه كمية تصل إلى 80 و100 ألف طن سنويًا وتتزايد في فصل الشتاء.

وواصل أنه من أهم الدول التي نستورد منها العدس كندا وأستراليا، وتعد دول الهند وباكستان وسيريلانكا ومعهما مصر من أكبر الدول المستوردة للعدس في العالم.

وعن سعر الأرز، كشف عن أن المخزون يكفى حتى الإنتاج الجديد ولا نقص في المعروض والأسعار الموجودة عادلة ولا زيادة فيها.