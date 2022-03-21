بكلمات مؤثرة.. إيمي سمير غانم تعايد والدتها في أول عيد أم بدونها

حرصت الفنانة إيمي سمير غانم، عبر حسابها بموقع الفيديوهات والصور إنستجرام، على معايدة والدتها الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز في أول عيد أم بدونها.

وكتبت إيمي: «أول عيد أم من غير مامي، الحمد لله كل سنة وإنتي طيبة يا ديدي وعيدك في الجنة بإذن الله أشوفك على خير يا مامي بحبك».

وانهالت تعليقات الجمهور بالدعاء بالرحمة للفنانة الراحلة والصبر لـ إيمي على فراقها.

وفاة دلال عبدالعزيز

وفي أغسطس الماضي رحلت عن عالمنا الفنانة دلال عبدالعزيز متأثرة بمضاعفات فيروس كورونا، حيث انتقل لها الفيروس أثناء تصويرها مسلسل «عالم موازي» واضطر فريق العمل لتوقف التصوير لحين تماثلها للشفاء ولكن تدهورت حالتها الصحية ودخلت على إثرها المستشفى هي وزوجها الفنان سمير غانم الذي انتقلت له العدوى هو الآخر من زوجته دلال عبدالعزيز، لتدهور حالته الصحية ويرحل عن عالمنا قبل وفاتها بـ3 أشهر، وتم إخفاء خبر الوفاة عن دلال عبدالعزيز لترحل هي الأخرى عن عالمنا في 7 أغسطس.

إيمي سمير غانم

ومنذ وفاة الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز تعيش إيمي سمير غانم حالة نفسية سيئة جدا، حيث إنها توقفت تماما عن أي نشاط فني الفترة الحالية، واقتصر وقتها على زيارة والديها بشكل دوري في قبرهما وقراءة القران والدعاء لهما وتوزيع الصدقات، بالإضافة لأداء مناسك العمرة لهم.

أول ظهور لـ إيمي سمير غانم

وكان أول ظهور إعلامي لـ إيمي سمير غانم منذ وفاة والديها الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز من خلال حفل joy award والتي تواجدت هي وشقيقتها الفنانة دنيا سمير غانم في الحفل لتلقي تكريم والديهما وخلال تسلمهم التكريم أنهارا في البكاء.