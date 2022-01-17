دنيا سمير غانم في عيد ميلاد دلال عبدالعزيز: «في الجنة يا حتة من قلبي»

في رسالة حزينة ومؤثرة، تذكرت الفنانة دنيا سمير غانم والدتها دلال عبد العزيز في ذكرى ميلادها الأولى، بعد رحيلها، إذ رحلت العام الماضي، بعد صراع مع فيروس كورونا ودخلت دنيا في حالة اكتئاب شديدة فور وفاتها.

دنيا سمير غانم ترسل رسالة خاصة لوالدتها

ونشرت دنيا سمير غانم صورة لوالدتها عبر حسابها الشخصي «فيس بوك»، وعلقت عليها قائلة: «الرضا اللي علمتيهولي هو اللي مخليني مستحملة فراقك يا أجمل وأعظم و أحن أم في الدنيا».

وأضافت: «ربنا يجمعنا بيكي أنتِ وبابي علي خير ويا رب تكوني مرتاحة وسعيدة زي ما كنتي عايشة بتريحي كل الناس، عيد ميلاد سعيد في الجنة يا أمي يا حتة من قلبي».

وفاة دلال عبد العزيز

رحلت الفنانة دلال عبد العزيز، بعد تصوير مشاهدها في فيلم «فرق خبرة»، الذي عرض بعد وفاتها، وهو بطولة دلال عبد العزيز ومحمد الشرنوبي وهدى المفتي ومحمود البزاوي وطه الدسوقي وسينتيا خليفة، وعدد من الفنانين ومن تأليف وإخراج شريف نجيب.

مسلسل عالم موازي

ورحلت دلال عبد العزيز، قبل استكمال تصوير مسلسل «عالم موازي» الذي كان من المُقرر عرضه في موسم رمضان الماضي، ومن المقرر أن تستكمله ابنتها دنيا سمير غانم من جديد.

رسائل دنيا سمير غانم وإيمي لوالدتهما

حرصت كلا من الفنانة دنيا سمير غانم وإيمي، على توجيه رسائل خاصة إلى والدتهما، عبر حسابيهما الشخصي «انستجرام»، مطالبين الجمهور بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة، هي ووالدهما الفنان سمير غانم الذي رحل قبل دلال عبد العزيز بأيام، إلى أن لحقت به دلال دون علمها بوفاته، وتم دفن الثنائي بمقابر الأسرة، وتحرص دنيا سمير غانم وشقيقتها على زيارة قبرهما باستمرار.