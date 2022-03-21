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عاجل.. السيسي: الدولة تبذل أقصى جهد ممكن لكنه لا يكفي بسبب الزيادة السكانية

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محمود البدوي
12:51 ص | الإثنين 21 مارس 2022
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الجهد الذي تقوم به الدولة، هو أقصى ما يمكن عمله، « لكن أقصى ما يمكن عمله غير كافي، هو فعلا غير كافي، أنا اللي بقول، إحنا عاوزين نكون  أمناء مع نفسنا ومع قضيتنا، قضيتنا هي إن إحنا مواردنا ودخلنا مش على قد حجم الزيادة السكانية، مش على قده خالص، ثم حتى مرتبات الناس ودخلهم لا يتناسب مع حياة كريمة للأسرة والبيوت، والدنيا أهي ماشية».

السيسي: طول ما عدد السكان بيزيد المشكلة هتبقى صعبة

وأضاف «السيسي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة «سي بي سي»: « لكن إحنا نبذل أقصى جهد، ربنا وحدة اللي يعلم، بنبذل جهود عشان نحسن أوضاعنا عشان يبقى فيه شغل في البلد، لكن صدقني، عدد السكان طول ما هو بيزيد بالطريقة دي، المشكلة هتبقى دائما صعبة، والحل ليه عاوز توفيق كبير من ربنا، لما يمكن بتكلم مع الناس في الشارع، مش بتطرق ابدا للنقطة دي، مش بقول عندك كام عيل، ولا حاجة من دي».

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