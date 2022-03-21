عاجل.. السيسي: إجراءات حماية اجتماعية جديدة خلال أيام لمواجهة التطورات العالمية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هناك 3.7 مليون أسرة في مصر ضمن برنامج «تكافل وكرامة»، ورغم أن المبلغ الذين يتقاضونه ليس كبير، إلا أن تكلفته 19.5 مليار جنيه، «الرقم اللي بنديهلهم مش كبير، وبنحاول نزود القصة في شريحة أكبر، فيه إجراءات هتعلن خلال اليومين اللي جايين خاصة بإجراءات حماية اجتماعية أخرى عشان نواجه التطورات اللي بتحصل في العالم».

السيسي: التطورات العالمية مش بإيدينا

وأضاف «السيسي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر»، مع الإعلامي عمرو خليل، الذي يُعرض على قناة «سي بي سي»: «التطورات دي مش بإيدينا لكن تأثيرها علينا، نتكلم في أسعار قمح وأسعار وقود، وحركة تجارة متلخبطة، ونتكلم في أزمات كبيرة، العالم متصل ببعضه، مش منفصل، تأثيرات التطورات دي بتبقى على الكل».