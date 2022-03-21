عاجل.. السيسي: «مفيش نقص في السلع.. ودايما عندنا احتياطي 4 شهور على الأقل»

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية كانت تحاول التحرك سريعًا بعد الخروج من جائحة كورونا من أجل تحسين الأوضاع، «كنا لسة خارجين من كورونا، وكنا بنبتدي نتحرك تاني عشان نحسن أوضاعنا، لكن شاءت إرادة الله أن يكون فيه أمور تانية وتطورات عالمية، وربنا يعديها على خير».

السيسي: نقدر نعمل أي إجراء مناسب لأي طارئ

وأضاف «السيسي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر»، مع الإعلامي عمرو خليل، الذي يُعرض على قناة «سي بي سي»: «بحاول أقول للناس إحنا بخير، والأمور ماشية كويس، عندنا الأساسيات اللي مطلوبة متوفرة ومتوفرة كويس، بعدد شهور مناسب، وده أمر حرصت عليه خلال السنين اللي فاتت، يبقى عندنا احتياطي استراتيجي 4 شهور على الأقل، ونقدر نعمل أي إجراء مناسب لأي طارئ، مفيش نقص في السلع، لا زيت ولا رز ولا سكر ولا شاي ولا أي حاجة».