24 ساعة حزينة في الوسط الفني.. من وفاة زكي فطين لجلطة عثمان محمد علي

عاش الوسط الفني خلال الساعات القليلة الماضية العديد من الأحداث المؤلمة التي أحزنت المتابعين والجمهور، بين وفيات وإصابات بأمراض لبعض الفنانين، والتي كان أبرزها رحيل زكي فطين عبدالوهاب.

رحيل زكي فطين عبدالوهاب

رحل عن عالمنا الفنان زكي فطين عبدالوهاب بعد صراع مع مرض السرطان، الذي ظل يحارب معه 3 سنوات، لينتصر عليه السرطان في النهاية ويرحل عن عالمنا عن عمر يناهز الـ61 عاما.

وتحولت صفحات الوسط الفني إلى دفتر عزاء للراحل، والذي أجمع الجميع على أن الطيبة والذوق من أبرز صفاته.

وكتبت ميرهان حسين: «إنا لله و إنا إليه راجعون، اتشرفت بالعمل معه في دور ابنته في مسلسل آدم و جميلة كان راجل محترم و طيب جدًا.. الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته».

ونعته أيتن عامر عبر حسابها بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»: «الله يرحمك يا أستاذ ويغفرلك، اتشرفت بالشغل معاه أكتر من مرة، وكان دائما بيشجعني وكان بني آدم طيب ومحترم لأبعد الحدود الله يرحمه و يغفر له».

إصابة الفنان عثمان محمد علي بجلطة في المخ

واعلن الفنان عثمان محمد علي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إصابته بجلطة في المخ، لتنهال عليه دعوات الجمهور ومحبيه بالشفاء العاجل وأن يتخطى هذه الأزمة.

وطمأنت ابنته، الفنانة سلوي عثمان، جمهوره على حالته الصحية، حيث أكدت في تصريح لـ«الوطن» أن والدها أصبح أفضل وخرج من المستشفى، ليلتقى باقي علاجه في المنزل.

الموت يفجع باسم سمرة

كما أعلن الفنان باسم سمرة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وفاة ابن عمته.

وقال: «إِنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى ابن عمتي عادل زايد، اللهم ارحمه واغفر له وأدخله برحمتك الجنة بغير حساب وصبرنا يا رب، ولا أراكم الله مكروها».