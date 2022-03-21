عاجل.. مقتل 4 على الأقل في قصف روسي على العاصمة الأوكرانية كييف

أعلنت سلطات بلدية العاصمة الاوكرانية «كييف»، مقتل 4 أشخاص على الأقل بالقصف الروسي على العاصمة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان عمدة «كييف»، فيتالي كليتشكو، أشار في وقت سابق، على موقع « تليجرام» إلى اشتعال النيران في أحد مراكز التسوق في منطقة بوديلسكي في «كييف»، موضحا أن شخصًا واحد لقى مصرعه، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

إسقاط طائرة حربية روسية وصاروخين كروز و4 طائرات بدون طيار

وفي سياق متصل، قالت قيادة القوات الجوية الأوكرانية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية، أسقطت أمس الأحد، طائرة حربية روسية وصاروخين كروز و4 طائرات بدون طيار.

الجيش الأوكراني: تدمير 96 طائرة حربية روسية منذ بدء العمليات

وأشارت القوات المسلحة الأوكرانية، إلى تدمير، 96 طائرة حربية و 118 طائرة هليكوبتر وعشرات الطائرات بدون طيار وصواريخ كروز، منذ بدء العملية العسكرية الروسية، في 24 فبراير الماضي.

بدورها، أعلنت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، أن رئيس الولايات المتحدة ، جو بايدن، سيتوجه إلى بولندا الجمعة المقبلة لمناقشة أزمة أوكرانيا، فيما سيتصل المسؤول الأمريكي، اليوم الاثنين، بقادة فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأوضح «البيت الأبيض»، أن بايدن سيسافر إلى بولندا بعد لقائه في بروكسل مع قادة حلف شمال الأطلسي «الناتو» ومجموعة السبع، مشيرا إلى أن الرئيس الامريكي سيعقد اجتماعا ثنائيا مع نظيره البولندي أندجي دودا.