«طوارئ كييف»: نعمل على إخماد حريق اندلع بـ مركز تجاري بسبب قصف روسي

أعلنت خدمة الطوارئ في العاصمة الأوكرانية«كييف»، أنها تعمل على إخماد حريق اندلع في مركز تجاري بسبب القصف الروسي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكانت روسيا، أطلقت صواريخ كروز من سفنها في بحر قزوين نحو أهداف في شرقي أوكرانيا.

من جانبه، قال مندوب روسيا بالأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن حقائق قبيحة عن الغرب ستظهر بعد انتهاء الحرب في أوكرانيا

وكانت صفارات الإنذار دوت في وقت سابق، بـ العاصمة كييف ومدينة لفيف

«كوليبا»: عقوبات تستهدف الشركات الكبرى التي لم تغادر روسيا

وفي وقت سابق، أشار وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، إلى عقوبات تستهدف الشركات الكبرى التي لم تغادر روسيا، مشيرا إلى عقوبات جديدة ضد روسيا الأسبوع المقبل.

وأعلن مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخائيل بودولياك، تواصل المفاوضات مع الوفد الروسي اليوم الاثنين.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن المبلغ الإجمالي لمساعدات بلاده العسكرية إلى أوكرانيا تجاوزت ملياري دولار، مشيرا إلى تلقي الجنود الأوكرانيون الأسلحة التي تم تدريبهم على استخدامها.

وأشار أوستن، في حوار مع قناة «سي بي أس» الامريكية، إلى أن واشنطن تشهد ظهور مرتزقة في ساحة المعركة، نافيا تصريحات موسكو حول إرسال تعزيزات إلى أوكرانيا من دول ثالثة.

وأوضح أوستن، أن المدربين الأمريكيين كانوا هناك جنبا إلى جنب مع بعض الحلفاء الآخرين منذ عام 2014، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.