أوكرانيا تعلن وقف تقدم القوات الروسية نحو العاصمة كييف

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية وقف تقدم القوات الروسية نحو العاصمة كييف، وفقًا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل.

فيما يجرى قصف روسي الآن في العاصمة الأوكرانية كييف، فيما تتوقع سلطات كييف هجوما قريبا على منطقة سومي، وفقا لما ذكرت قناة «العربية».

البنتاجون: روسيا أطلقت صواريخ الأسبوع الماضي على أوكرانيا

فيما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، «البنتاجون»، أن روسيا أطلقت صواريخ «أسرع من الصوت» الأسبوع الماضي على أوكرانيا.

ودعت السلطات الأوكرانية الصين لإدانة العدوان الروسي، وقال مستشار رئيس أوكرانيا، إنه إذا استمرت الحرب فإن أوكرانيا لن تكون قادرة على تصدير الحبوب إلى العالم.

ولفت مستشار الرئيس الأوكراني إلى أن الدعم الغربي عوض الخسائر الناجمة عن فقد إيرادات صادرات الحبوب بالعملة الصعبة.