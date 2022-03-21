عاجل.. انفجارات في عدد من أحياء العاصمة الأوكرانية كييف

شهدت العاصمة الأوكرانية «كييف»، انفجارات في عدد من أحياء المدينة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

«كليتشكو» قصف يصيب منازل ومركزا تجاريا في حي بادول

من جانبه، أشار رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، إلى قصف يصيب منازل ومركزا تجاريا في حي بادول، كما أشار إلى سماع دوي انفجارات عدة في منطقة بوديل وسقوط قذائف قرب مناطق سكنية. وكانت وسائل إعلام أوكرانية، أوضحت في وقت سابق، ان عاصمة البلاد تتعرض لقصف عنيف.

تعرض مركز تجاري في كييف للتدمير بشكل كامل

كما ذكرت وسائل إعلام أوكرانية، ان مركزا تجاريا في كييف تعرض للتدمير بشكل كامل بعد استهدافه بصاروخ باليستي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان الجيش الروسي، أمهل القوات الأوكرانية حتى صباح اليوم الاثنين لتسليم مدينة «ماريوبول»، وطالبت موسكو، قوات كييف بإلقاء السلاح.

وكانت الحكومة الأوكرانية، أعلنت في وقت سابق، إجلاء 7295 من المدن الأوكرانية، أمس الأحد.

من جانبه، قال زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي، ميتشيل ماكونيل، إن المشرعين الأمريكيين مستعدون لتقديم مزيد من المساعدات العسكرية لـ«كييف» إذا استدعت الضرورة، وفي تصريحات لقناة «سي بي أس» الأمريكية، أشار السناتور، إلى وجود أسلوب لإقامة منطقة حظر للطيران بواسطة أنظمة أرضية للدفاع الجوي، ستتيح لـ الأوكرانيين فرصة للسيطرة على المجال الجوي أثناء القتال لإسقاط طائرات، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبها، قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية أن تبعات العقوبات الغربية المفروضة على موسكو وعودة فيروس كورونا إلى انتشاره في الصين خلقت تهديدات جديدة على سلسلة الإمداد العالمية.