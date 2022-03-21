قال فراناك فياتشوركا، كبير مستشاري زعيمة المعارضة في بيلاروسيا سفياتلانا تسيهانوسكايا، إن معارضون في بيلاروسيا يحاولون منع القوات الحكومية من دخول أوكرانيا، موضحا على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أن الأبطال يوقفون القطارات الروسية ويلحقون الضرر بالمعدات الروسية ويوزعون منشورات لمنع القوات البيلاروسية من دخول أوكرانيا.

وأضاف فياتشوركا: «ستنتصر أوكرانيا، وستتحرر بيلاروسيا أيضًا»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

أوروبا تعمل على حزمة خامسة من العقوبات ضد موسكو

وتعمل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على حزمة خامسة من العقوبات ضد روسيا، كما تدرس إمكانية فرض حظر على إمدادات النفط من روسيا، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي انطلقت في 24 فبراير الماضي.

وقالت مفوضة حقوق الإنسان في جمهورية «دونيتسك» الشعبية داريا ماروزوفا، إن جميع الأشخاص في «دونباس» الواقعة في شرقي أوكرانيا، الذين لم يوافقوا واعترضوا على أفعال الحكومة الأوكرانية، تعرضوا للسجن والتعذيب على أيدي القوميين الأوكرانيين.

واشنطن: لن نكشف علنا عن عواقب مساعدة بكين لـ موسكو

بدوره، أشار نائب مساعد الرئيس الأمريكي للأمن القومي، دوليب سينج، إلى أن بلاده لن تكشف علنا عن العواقب التي قد تواجهها «بكين» إذا ساعدت روسيا في الالتفاف على العقوبات الغربية بشأن أوكرانيا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وانتقد نائب رئيس الوزراء البولندي، بيوتر جلينسكي، الاتحاد الأوروبي لإبقائه العقوبات المفروضة على بلاده، رغم مساعدة «وارسو»، اللاجئين الأوكرانيين، وأعرب المسؤول البولندي، في مقابلة مع صحيفة «الديلي تليجراف» البريطانية عن مخاوفه من تمدد الصراع الأوكراني.

وأشار جلينسكي، إلى أن «الاتحاد الأوروبي»، لن يرغب في القتال في حالة توسع محتمل للصراع.