اجتماع لـ وزراء خارجية دفاع الاتحاد الأوروبي اليوم لبحث أزمة أوكرانيا

يجتمع وزراء الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، في العاصمة البلجيكية «بروكسل»، لبحث الأزمة الأوكرانية، فيما وصف بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس أزمة أوكرانيا بـ مجزرة حمقاء غير مبررة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

من جانبها، أوضحت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، أن التقارير التي تفيد بترحيل آلاف من سكان مدينة «ماريوبول» الأوكرانية، قسرا إلى روسيا مزعجة.

الأمم المتحدة: مقتل 902 على الأقل من المدنيين في أوكرانيا

وكانت منظمة «الأمم المتحدة»، أعلنت مقتل 902 على الأقل من المدنيين وإصابة 1459 في أوكرانيا حتى منتصف ليل 19 مارس الجاري، فيما أشار عمدة إقليم «سومي» الأوكراني إلى تسرب لمادة الأمونيا في مصنع كيماويات بـ المدينة الواقعة شمال شرقي البلاد

وأشار وزير الدفاع السلوفاكي ياروسلاف ناد، إلى وصول منظومة الدفاع الجوي «باتريوت» إلى بلاده من دول أخرى أعضاء في حلف شمال الأطلسي «الناتو»، وقال إن نشر المنظومة سيستمر في الأيام المقبلة.

لندن: القوات الروسية ما زالت تحاول تطويق «ميكولايف»

وفي سياق متصل، قالت وزارة الدفاع البريطانية، إن القوات الروسية ما زالت تحاول تطويق «ميكولايف» مع سعيها للاتجاه غربا نحو «أوديسا»

بدورها، أعلنت السلطات في نيوزيلندا، أنها ستقدم لـ أوكرانيا مساعدات عسكرية غير فتاكة، وسترسل الحكومة النيوزيلندية، معدات عسكرية مثل الدروع الواقية للبدن والخوذات، كما تعهدت بتقديم 5 ملايين دولار أخرى لمساعدة أوكرانيا.

وكانت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشوك، أكدت إجلاء 7295 شخصا من المدن الأوكرانية عبر ممرات إنسانية.

اقتصاديا، ارتفعت أسعار النفط، بنسبة 3% في التعاملات المبكرة ليوم الإثنين، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.