عاجل.. أوكرانيا تتحدى روسيا: لن نتخلى عن «ماريوبول».. والاستسلام ليس خيارا

أعلنت إيرينا فيريشوك نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، دنيس أناتوليفيج شميكال، رفض طلب روسيا بتسليم مدينة «ماريوبول» الساحلية، وقالت إن الاستسلام ليس خيارا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبه، أوضح وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، إنه قد يتم فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أعرب في وقت سابق، لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الامريكية، استعداده للتفاوض مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وحذر زيلينسكي، في مقابلة خاصة مع الشبكة الإخبارية، من أنه إذا فشلت محاولات التفاوض بين الجانبين، فقد يعني ذلك أن القتال بين البلدين سيؤدي إلى نشوب "حرب عالمية ثالثة

من جانبه، قال «معهد دراسة الحرب» في العاصمة الأمريكية واشنطن، إنه بعد أكثر من 3 أسابيع وصلت الحرب في أوكرانيا إلى طريق مسدود، مشيرا في مذكرة إلى أن الجيش الروسي لم يحقق إلا مكاسب صغيرة فقط، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

معهد أمريكي: القوات الأوكرانية هزمت الحملة الروسية الأولى لهذه الحرب

وأوضح المعهد، أن القوات الأوكرانية هزمت الحملة الروسية الأولى لهذه الحرب، مضيفا أن الحملة كانت تهدف إلى إجراء عمليات جوية وبرية للاستيلاء على: كييف وخاركيف وأوديسا ومدن أوكرانية كبرى أخرى لفرض تغيير الحكومة في أوكرانيا لكن ذلك فشل.

من جانبه، شبّه القنصل اليوناني العام في ماريوبول مانوليس أندرولاكيس، الدمار الذي لحق بالمدينة بذلك الذي شوهد في ستالينجراد وحلب.

القنصل اليوناني لدى أوكرانيا: سيتم إدارج ماريوبول في قائمة مدن دمرتها الحرب

ودعا أندرولاكيس أمام الصحفيين في المطار بعد عودته إلى أثينا من أوكرانيا، الناس إلى توحيد أصواتهم للمطالبة بهدنة ووقف لإطلاق النار،وقال الدبلوماسي اليوناني، سيتم إدارج «ماريوبول» في قائمة مدن دمرتها الحرب تماما، مثل جيرنيكا وستالينجراد وجروزني وحلب.