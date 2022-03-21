«القوى العاملة» تعلن توفير 6431 وظيفة بكل التخصصات: رواتب تصل لـ7 آلاف جنيه

تمكّنت وزارة القوى العاملة، من خلال نشرة التوظيف التي تصدرها بصورة نصف شهرية من توفير 5 آلاف و951 فرصة عمل للذكور والإناث، منها «قادرون باختلاف» في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 7 آلاف جنيه في بعض المهن وطبقًا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 125 شركة ومصنع قطاع خاص في 17 محافظة لشغلها خلال شهر مارس وأبريل 2022.

أجور مجزية وتأمين صحي واجتماعي لوظائف في 17 محافظة

كما تناولت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتمّ شغلها من مارس الجاري في النشرة السابقة وعددها 480 فرصة عمل، ليصبح إجمالي الفرص المعروضة 6431 فرصة عمل.

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة إن هذه الفرص تأتي تنفيذًا لمبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أنَّ النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتمّ التقديم على الموقع الإلكتروني - للاطلاع عليها اضغط هنا - النشرة القومية للتشغيل، تحت مسمى برنامج طالبي العمل وسوف ترشح الإدارة المختصة المتقدمين على الفرص وفقًا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

ترشيح المتقدمين وفقًا لخبراتهم المسجلة

وأوضح وزير القوى العاملة أنَّ هذه الفرصة متوفرة في 17 محافظة هي: «القاهرة، والشرقية، والقليوبية، والإسكندرية، والفيوم، والبحيرة، والغربية، والدقهلية، والجيزة، وبورسعيد، ودمياط، والإسماعيلية، وأسيوط، وقنا، والوادي الجديد، وبني سويف، والبحر الأحمر».

وتضمنت الوظائف الشاغرة ما يلي: