وزارة التعليم توجه خطابا عاجلا لواضعي أسئلة الدبلومات الفنية 2022

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا هاما وعاجلا للمديريات التعليمية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، استعدادا لعقد امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الجاري 2021 - 2022، ووضع أسئلة الامتحانات لجميع التخصصات للمدارس الفنية الصناعية، وتسليمها للمطبعة السرية.

تسليم امتحانات الدبلومات الفنية الصناعية

وجهت «التعليم»، المديريات التعليمية، في خطابها، بالتنبيه على مديري التعليم الفني وهيئات التوجيه العام بضرورة التنبيه على جميع الموجهين المكلفين بوضع امتحانات الدبلومات الفنية الصناعية لعام 2022، بضرورة التواجد بالمطبعة السرية للتعليم الفني بالقاهرة لتسليم الامتحانات لجميع التخصصات طبقا للمواعيد الموحدة.

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وطالبت الموجهين المكلفين بوضع امتحانات الدبلومات الفنية الصناعية لعام 2022، بالتواجد في مقر المطبعة السرية في الساعة الثامنة صباحا، مؤكدة على أهمية عدم التخلف عن الموعد المحدد لكل تخصص.

مواعيد تسليم امتحانات الدبلومات الفنية الصناعية 2022

حددت وزارة التربية والتعليم، مواعيد تسليم الامتحانات لجميع التخصصات للمطبعة السرية، وهي كالتالي:

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غدا الثلاثاء لتخصصي الصناعات البحرية والصناعات الزخرافية.

بعد غد الأربعاء لتخصص الصناعات المعمارية.

الخميس المقبل لتخصص المركبات.

السبت المقبل لتخصص الصناعات النسجية.

الأحد المقبل لتخصص التبريد والصناعات المعدنية.

الإثنين المقبل لتخصص الملابس - التريكو.

الثلاثاء 29 مارس الجاري لتخصص الإلكترونيات.

الأربعاء 30 مارس الجاري لتخصص الصناعات الميكانيكية.

الخميس 31 مارس الجاري لتخصص الصناعات الخشبية.

السبت 2 أبريل المقبل لتخصص الصناعات الكهربائية.

وأكدت الوزارة أنه سيتم إعلان جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2022، لجميع التخصصات (الزراعي، الصناعي، التجاري، الفندقي) بنظامي الـ 3 والـ 5 سنوات خلال الأيام المقبلة بعد اعتمادها من وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي.