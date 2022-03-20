تحذير عاجل من «التعليم» للطلاب بشأن استمارة الدبلومات الفنية 2022

وجّهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطاباً مهمًا وعاجلاً للمديريات التعليمية على مستوي الجمهورية، بشأن تسجيل طلاب التعليم الفني المتقدمين لامتحانات الدبلوم للعام الدراسي الحالي 2021/2022 على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، لجميع التخصصات (الزراعي- الصناعي- التجاري- الفندقي) بنظاميها الثلاث والخمس سنوات.

قرب غلق موقع التسجيل

وشددت الوزارة، في خطابها، على الإدارات التعليمية ومدارس التعليم الفني بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، بالتنبيه على الطلاب بسرعة تسجيل بياناتهم وتسجيل استمارة الامتحانات، نظرًا لقرب غلق الموقع الخاص بالتسجيل.

التعليم: آخر فرصة لتسجيل استمارة الامتحانات

وأكدت وزارة التعليم أنها لن تفتح الموقع لتسجيل استمارة الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2021/2022 مرة أخرى، مما يترتب عليه عدم تمكين المتخلفين عن تسجيل بياناتهم من التقدم لأداء الامتحانات هذا العام 2022.

تدني نسب مسجلي استمارة الدبلومات الفنية 2022

وأشارت الوزارة إلى أنها تلقت بيانات من الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عـام الـوزارة تتضمن تدني تسجيل طلاب التعليم الفني لامتحانات هـذا العام، مقارنة بإجمالي المستهدف من كل محافظة.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواعيد امتحانات النقل والدبلومات الفنية والشهادة الإعدادية والثانوية العامة للعام الحالي 2021/2022، على النحو التالي:

- انتهاء الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس 9 يونيو 2022.

- امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة يوم السبت 7 مايو.

- امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة يوم السبت 11 يونيو.

- الامتحانات النظرية للدبلومات الفنية يوم السبت 21 مايو.

- الامتحانات العملية للدبلومات الفنية يوم السبت 11 يونيو.