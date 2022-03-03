«التعليم» تحدد موقف طلاب «نظام العمال» من امتحانات الدبلومات الفنية

ذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّه بالنسبة للطلاب المتقدمين لامتحان الدبلوم من الخارج على نظام العمال، فعليهم التقدم عن طريق آخر مدرسة كانوا مقيدين بها أو أقرب مدرسة لمحل إقامتهم الجديد، إذا كان الطالب غيّر محل إقامته أثناء فترة انقطاعه عن الدراسة، أو حال إلغاء آخر مدرسة كان الطالب مقيدا بها قبل انقطاعه، بعد استيفاء المستندات وإرفاق بيان نجاح للصف الأول والصف الثاني معتمد ومختوم من الإدارة التعليمية التي حصل منها على الصف الأول والصف الثاني.

مراجعة شهادات نجاح النقل بالتعليم الفني

وأضافت الوزارة في خطاب للمديريات والإدارات التعليمية، أنّ المدرسة تراجع شهادات النجاح في صفوف النقل «الأول والثاني»، وتحرر كشوف «12 د امتحانات» من أصل 3 صور لكل تخصص على حدة، معتمدة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية من الإدارة التعليمية لصحة البيانات، على أن يتم إرفاق مستخرج رسمي بيان نجاح حديث من الشهادة الإعدادية ومختوم من الإدارة التعليمية.

وبالنسبة للطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات الدبلومات على نظام العمال، أكدت الوزارة أنّه يتم مراجعة واستيفاء جميع المستندات والتأكد من صحتها، وعلى مسؤولية شؤون الطلاب ومدير المدرسة، ويتم اعتماد كشوف «12 د» من شؤون الطلاب في الإدارة التعليمية.

وأوضحت أنّ الطلاب النظاميين الذين اجتازوا امتحانات الصف الثاني بنجاح واستنفذوا عدد مرات إعادة القيد بالصف الثالث وانقطعوا ولم يستكملوا دراستهم بالمدارس الثانوية الفنية نظام السنوات الثلاث، أو نظام السنوات الخمس، والتحقوا بالعمل أو التدريب في أحد قطاعات الإنتاج المختلفة، يسمح لهم باستكمال الدراسة بالصف الثالث على نظام العمال، شرط مرور عام دراسي كامل على نجاحهم بالصف الثاني طبقاً للقرار 562 لسنة 2014 وتعديلاته.

إجراءات بحق المدرسة المخالفة لشروط الامتحانات

وأكدت أنّ الطلاب المفصولين المحرومين من أداء امتحانات الدبلوم عام 2021 والذين زال عنهم سبب الحرمان، يحق لهم التقدم للامتحان من الخارج على نظام العمال عام 2022، وطبقاً للقرار الوزاري رقم 67 لسنة 2015 يتم قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية المهنية لامتحان الدبلوم من الخارج على نظام العمال بالمدارس المهنية «صناعي - زراعي - فندقي»، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المدرسة المخالفة لذلك، ولا يتم قبولهم بمدارس التعليم التجاري نهائيا.