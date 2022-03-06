توجيه هام من «التعليم» للطلاب الراسبين بامتحانات الدبلومات الفنية 2021

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدة تعليمات خاصة بالتقدم لامتحانات الدبلومات الفنية 2021، بالنسبة للطلاب الراسبين في امتحانات الدبلومات الفنية عام 2021 لجميع التخصصات «تجاري- زراعي- صناعي- فندقي- مزدوج- مهني»، الذي من المقرر عقدها 21 مايو المقبل، طبقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، المعتمد من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

إقرار للطلاب الراسبين بأداء امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية 2022

وذكرت وزارة التربية والتعليم، أنه على الطلاب الراسبين في امتحانات الدبلومات الفنية 2021، اتباع عدة تعليمات للتقدم لامتحانات الدور الأول 2022، على النحو التالي:-

- على الطالب أن يحرر إقرارا واحدا فقط طبقًا لحاله رسوبه.

– الطالب الراسب في مادة أو أكثر من مواد الدبلوم يؤدي الامتحان في مواد رسوبه فقط.

- الطالب الراسب في المجموع الكلي للدرجات فقط له أن (يختار مادة أو مادتين على الأكثر).

- الطالب الراسب في المجموع الكلي مع رسوبه في مادة واحدة من مواد الدبلوم، عليه أداء الامتحان فيها وله أن يختار مادة أخرى (إذا رغب في ذلك)، لأداء الامتحان فيها.

- الطالب الراسب في المجموع الكلي، وراسب في مادتين يتعين عليه أداء الامتحان في هاتين المادتين فقط للنجاح فيهما، والنجاح في المجموع الكلي للدرجات.

تُرصد للطالب الدرجة الفعلية التي يحصل عليها في الدور الأول

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن المدرسة مسئولة عن مراجعة جميع البيانات وصحتها، ويحصل الطالب على الدرجة الفعلية التي يحصل عليها في الدور الأول في مواد الرسوب مع احتفاظه بدرجاته في باقي المواد التي سـبق له النجاح طبقا حصل عليه في جميع المواد ويطبق فيها ويعدل المجموع الكلي للدرجات؛ لما عليه ما يطبق على الطالب المنتظم بالنسبة للدور الثاني في نفس العام.