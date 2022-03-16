مستثمرو السياحة: إشغالات فنادق الغردقة ومرسى علم لم تتأثر بالحرب

قال رامى فايز، عضو جمعية مستثمرو السياحة بمرسى علم، إن روسيا استثنت مصر و9 دول أخرى من قرار حظر تسيير رحلات منها وإليها خلال الفترة الحالية، كاشفا عن أن شركات السياحة الروسية تبحث حاليا عن دولة أخرى لتسيير رحلات سياحية منها إلى مصر فى ظل حظر المجال الجوى لدول الاتحاد الأوروبى أمام الطائرات الروسية، موضحا أنه خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم تحديد اسم تلك الدولة والبدء في تسويق الرحلات الروسية إلى المدن السياحية المصرية من جديد.

موعد تسيير الرحلات السياحية الجديدة من روسيا لمصر لم يتحدد

وأضاف لـ«الوطن» أنه بعد اختيار الدولة الوسيطة التى سيتم تسيير الرحلات الروسية منها إلى مصر فإن عملية بدء الرحلات قد تتخذ بعض الوقت فى ظل حالة الحرب الدائرة حاليا بين روسيا وأوكرانيا وتداعياتها الاقتصادية على المواطنين الروس، فضلا عن معرفة نسب الإقبال على تلك الرحلات فى ظل ارتفاع أسعارها عن السعر المعتاد نظرا لطول مدة الرحلة بالمقارنة بالرحلات المسيرة مباشرة من روسيا إلى كل من شرم الشيخ والغردقة.

وأشار إلى أن الحركة السياحية الوافدة من روسيا إلى مصر «متوقفة» حاليا بشكل مؤقت، وكل الرحلات القادمة من موسكو للغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم تأتى فقط لإعادة السياح الروس التى انتهت إجازاتهم بمصر، موضحا أن هناك آلاف السياح الروس ما زالوا إلى الآن متواجدين بالمدن المصرية يتم نقل تباعا إلى روسيا.

نسب إلغاءات الحجوزات القادمة لمصر حاليا «طفيف»

وأوضح عضو جمعية مستثمري السياحة بمرسى علم أن نسب إلغاءات الحجوزات السياحية القادمة إلى كل من الغردقة ومرسى علم من الدول الأوروبية القريبة من الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا «طفيف» للغاية، موضحا أن الأيام القليلة الماضية شهدت قيام بعض الأفواج البولندية والتشيكية بإلغاء رحلاتهم إلى مصر بسبب تلك الحرب، لافتا إلى أن القطاع السياحى المصرى يأمل فى سرعة انتهاء تلك الحرب بأقرب وقت حتى لا تؤثر التداعيات السلبية للعمليات العسكرية الروسية الأوكرانية على الحركة السياحية الوافدة لمصر من أوروبا.