ضبط شاب قتل طفلا وألقى جثته قرب مزرعة في الإسماعيلية.. هدده بفضح أمره

أمرت نيابة مركز فايد في محافظة الإسماعيلية، بحبس المتهم بقتل ابن جاره الطفل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اعترافه بارتكاب الواقعة وتمثيله للجريمة بصحبة فريق من النيابة.

بدء الواقعة

وتلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء طلعت عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد تمكن مباحث فايد من القبض على المتهم «خالد.س.س»، في العشرينيات من العمر، وإرشاده عن جثمان الطفل.

واعترف المتهم بقيامه بخنق الطفل للتخلص منه، ووضعه في «شيكارة» وإلقائها قرب إحدى مزارع الدواجن لإخفاء الجثمان.

المجني عليه هدده بفضح أمره

وكشفت التحريات أن المتهم غير متزن نفسياً، وأنه دائم الاعتداء على الحيوانات، خاصة الكلاب، ويعمل على التخلص منها بالخنق.

وقالت المصادر، إن المتهم أمسك بكلب خاص بجار الطفل، وتخلص منه خنقاً، وبمشاهدة الطفل له هدده بفضح أمره.

واعترف المتهم أنه اصطحب الطفل إلى منطقة بعيدة عن القرية، وتخلص منه خنقاً لعدم افتضاح أمره، ثم تخلص من الجثمان بإلقائه قرب أحدى مزارع الدواجن.

دفن الجثمان

وأمرت النيابة العامة في مركز فايد بالتحفظ على الجثمان لحين انتداب الطبيب الشرعي وفحص الجثمان لمعرفة سبب الوفاة، ثم أمرت بدفن الجثمان وتسليمه لذويه عقب انتهاء فحصه.

وقال أحد اهالي القرية، إنه تم تشييع الجثمان أمس وسط حالة من الغضب بين أهالي القرية حزنا علي وفاة الطفل، والذي كان في طريق عودته من المدرسة وقت ارتكاب الجريمة.