عاجل.. الصين تقدم مساعدات إنسانية لأوكرانيا بـ1,6 مليون دولار

أعلنت الصين، تقديم مساعدات إنسانية لأوكرانيا بقيمة 1,6 مليون دولار، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأكدت وزارة الخارجية الصينية، أن بكين تعمل مع المجتمع الدولي على مساعدة ضحايا الأزمة الأوكرانية، قائلة: «على الدول التي تدعو إلى إيقاف الحرب أن تتوقف هي عن إشعال الحروب».

الصين: مستمرون في علاقتنا التجارية مع موسكو

ولفتت وزارة الخارجية الصينية، إلى أن الحكومة قدمت دعما ماليا للاجئين والنازحين الأوكرانيين، مؤكدة في الوقت ذاته أن بكين ستستمر في علاقاتها التجارية المعتادة مع موسكو.

وفي وقت سابق، هددت الولايات المتحدة الأمريكية، الصين بسبب دعم روسيا في حربها على أوكرانيا، التي دخلت الإثنين، يومها السادس والعشرين.