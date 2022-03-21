الشباب والرياضة تعلن عن وظائف برواتب تصل لـ 5500 جنيه..الشروط والتقديم

كشفت الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة، عن توافر وظائف شاغرة لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسطة ودون مؤهل، وخبرة للشباب من الجنسين، بالتعاون مع شركة مايكروسوف ومؤسسة «كير مصر»، ضمن مبادرة «توظيف مصر».

ووفقا لـ الشباب والرياضة فإن الوظائف تُطرح خلال اليوم المفتوح للتوظيف بعدد من الشركات برواتب مجزية، وذلك وفقا لما أعلنته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وهي كالتالي:

وظائف مجموعة عرفه جروب

وأوضحت الوزارة أن مجموعة «عرفة جروب»، في حاجة لشغل وظائف شاغرة وهي «مبيعات داخلية خبرة أو بدون»، على أن يكون الحد الأقصى للسن هو 30 سنة، وموظف استلامات يجيد التعامل مع الكمبيوتر، بمتوسط دخل 3000 جنيه، ومراقب أمن يجيد التعامل مع الكمبيوتر والحد الأقصى للسن هو 45 عامًا، وترزي خبرة 3 سنوات على أن يكون الحد الأقصى للسن هو 45 عامًا، بمتوسط دخل 5500 جنيه، وأشارت إلى أن التقديم يكون بالمقر الكائن في 2 ميدان الأوبرا بجوار محطة مترو العتبة الدور الرابع.

وأشارت إلى أن موعد التقديم سيكون يوم السبت الموافق 26 مارس 2022 من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 3 مساء، على أن تتوافر الشروط في المتقدم وموقف واضح من التجنيد للذكور.

وتتيح الوظيفة حافز على المبيعات، فضلا عن أن عدد ساعات العمل 9 ساعات، مع صرف بدل مواصلات لفرع التجمع، كما يوجد سكن للمغتربين، وإجازة أسبوعية، وتأمينات طبية واجتماعية، وفرص للترقي، وخصم على المنتجات وللتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة التالية والتوجه مباشرة للعنوان والموعد المحدد.

وظائف سبينس فرع مول العرب

ومن بين الوظائف الشاغرة في «سبينس» فرع مول العرب، مراقب كاميرات شرط الخبرة، وجزار خبرة، وشيف مخبوزات خبرة، وموظف أمن، ومنسق أرفف بالصالة، ومُحضر طلبات، وكول سنتر، وكاشير، على أن يكون التقديم بفرع مول العرب، بوابة 21 والتوجه لمكتب الموارد البشرية داخل سبينس يوم الأحد 27 مارس 2022 من الساعة 10 ص إلى الساعة 3 مساء .

وتتيح الوظائف إمكانية الحصول على المرتب بحسب الخبرة، وعدد ساعات العمل 9 ساعات، مواصلات تغطى معظم الميادين الرئيسية، وتأمينات طبية واجتماعية، صرف حافز على مبيعات الفرع، فرص للترقي، بشروط منها مؤهل متوسط - فوق متوسط - عالي وبدون مؤهل يجيد الكتابة والقراءة، ذكور واناث، وحد أقصى للسن 35 سنة، وموقف واضح من التجنيد، وللتقديم يجب ملء الإستمارة والتوجه مباشرة لموقع الشركة.

وظائف شركة «كرتونة» للتكنولوجيا والمعلومات

وأعلنت شركة «كرتونة»، عن حاجتها لشغل وظائف مندوب تسويق خارجي، تجار تجزئة، للتعامل مع عملاء الجملة الحاليين وفتح سوق جديدة والتسويق للتطبيق عند تجار التجزئة، ومندوب تسويق خارجي مسئول عن التسويق للتطبيق الذي يهدف إلى الربط المباشر بين تجار الجملة والموردين من خلال التطبيق، على أن يتم التقديم في 23 ش مصدق - الدقي - عمارة البنك العقاري - الدور الرابع، يوم الخميس الموافق 24 مارس 2022 من الساعة 10 ص إلى الساعة 3 مساء .

وأوضحت الشركة أن شروط التقديم تتضمن أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل «متوسط - فوق متوسط - عالي»، اناث وذكور، وحد أقصى للسن 32 سنة، موقف محدد من التجنيد، على أن تصل الرواتب لـ 3500 + عمولة، وعدد ساعات العمل 8 ساعات، بدلات موصلات وخط تليفون وتليفون، وتأمين طبي واجتماعي، وللتقديم يرجى ملء الاستمارة التالية والتوجه للعنوان في الموعد المحدد.