وظائف خالية بـ«طب عين شمس»... اعرف الشروط والتخصصات المطلوبة

أعلنت كلية الطب جامعة عين شمس، حاجتها لشغل عدد من الوظائف المختلفة، في هيئة التدريس بالجامعة، ما بين معيدين ومدرسين، ومدرسين مساعيدن، في قسمي الطوارئ وجودة الرعاية الصحية.

وأضافت الجامعة من خلال إعلان رسمي، أن عدد الوظائف المطلوبة من المدرسين المساعدين، بقسم الطوارئ، 9 أماكن شاغرة لسد الاحتياج من الكوادر البشرية، لوظائف أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

شروط الوظائف المطلوبة بقسم الطوارئ

1 - أن يكون المتقدم حاصلا على درجة الماجيستير في أحد التخصصات التالية.

- طب الطوارئ.

- الجراحة العامة.

- الأمراض الباطنة العامة.

- التخدير والرعاية المركزة.

- جراحة العظام.

- القلب والأوعية الدموية.

2- أن يكون المتقدم من خريجي كلية الطب جامعة عين شمس، وامضى ثلاث سنوات في وظيفة طبيب مقيم معين بمستشفيات جامعة عين شمس.

3- اجتياز المقابلة الشخصية التي تجرى للمتقدمين.

4- أن يكون مستوف للشروط المنصوص عليها في المواد 136-137 من القانون رقم 49 لسنة 72، بشأن تنظيم الجامعات وتعديلاتة واللائحة التنفيذية.

5- ألا يتجاوز سن المتقدم 35 عامًا.

6- أن تكون المفاضلة بين المتقدمين، على أساس المجموع التراكمي للبكالوريوس.

كما أعلنت كلية الطب جامعة عين شمس، عن حاجتها لـ5 معيدين بهيئة التدريس، بقسم «جودة الرعاية الصحية».

شروط الوظائف المطلوبة بقسم جودة الرعاية الصحية

- أن يكون المتقدم من خريجي كلية الطب دفعة 2018 وما بعدها.

- ان يكون قد أمضى فترة الامتيار.

- أن تكون المفاضلة بين المتقدمين، على أساس المجموع التراكمي للبكالوريوس.

موعد التقديم لوظائف الجامعة

- تقدم الطلبات باسم عميد الكلية خلال أسبوعين من اليوم التالي لتاريخ نشر الإعلان.

- التقديم بداية من 17 مارس ومستمر لمدة أسبوعين.

- على الموظفين أن يتقدموا بطلباتهم مشفوعة بموافقة صريحة من الجهات التابعين لها.