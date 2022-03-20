تفاصيل وظائف الشباب والرياضة.. طرق التقديم والمؤهلات المطلوبة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، تفاصيل عدد من الوظائف المتاحة للشباب من الجنسين، من أصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسطة ودون مؤهل، دون خبرة، ضمن مبادرة «توظيف مصر»، برواتب مجزية، وذلك وفق صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وأوضحت الشباب والرياضة، متمثلة في الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب «الإدارة العامة للمشروعات»، بالتعاون مع شركة مايكروسوف ومؤسسة كير مصر، تفاصيل هذه الوظائف في اليوم المفتوح للتوظيف في شركات الفرجاني ماركت وسعودي ماركت.

وظائف الفرجانى ماركت

- العنوان: 40 ش نصوح الزيتون أما شركة المياه - القاهرة.

- التقديم غدا الاثنين الموافق 21 مارس الجاري، من الساعة 10 ص إلى الساعة 4 م على الوظيفة التالية:

1- كاشير «مؤهل عال أو فوق متوسط - الحد الأقصى للسن 30».

2- موظف استلامات «مؤهل عالٍ أو فوق متوسط - الحد الأقصى للسن 30».

3- موظف أمن «مؤهل متوسط - الحد الأقصى للسن 35».

مزايا الوظيفة

- الراتب حسب كل وظيفة والخبرة من 2400 الى 2800.

- الحصول على حوافز شهرية.

- يوم اجازة في الأسبوع.

- عدد ساعات العمل 9 ساعات.

- تأمين اجتماعي - تأمين طبي.

- خطوط موبايلات وفرص للترقي.

للتقدم يرجى ملأ الاستمارة والذهاب مباشرة دون انتظار مكالمة على العنوان السابق ذكره غدا الإثنين.

وظائف سلسلة سعودي سوبر ماركت

- يشار إلى أن الوظائف المطلوبة، هي:

1- بائع ممر «الحد الأقصى للسن 30».

2- بائع ثلاجة «الحد الأقصى للسن 32».

3- كاشير «الحد الأقصى للسن 30».

4- عامل مخزن «الحد الأقصى للسن 40».

5- عامل نظافة «الحد الأقصى للسن 40».

6- مراقب أمن «الحد الأقصى للسن 40».

7- طيار «الحد الأقصى للسن 40 - يمتلك دراجة نارية - رخصة قيادة ورخصة الدراجة ساريتين».

8- سائق توصيل طلبات «الحد الأقصى للسن 40 - رخصة قيادة مهنية درجة ثالثة».

9- جزار «الحد الأقصى للسن 40 - خبرة سابقة بالجزارة».

10- بقال «الحد الأقصى للسن 40 - خبرة سابقة بالبقالة».

11- سماك «الحد الأقصى للسن 40 - خبرة سابقة بالأسماك».

12- مساعد خضروات وفاكهة «الحد الأقصى للسن 40».

13- سائق كلارك «الحد الأقصى للسن 40 - خبرة بقيادة معدات الريتش».

- أماكن العمل

مصر الجديدة - مدينة نصر - التجمع الخامس - التجمع الأول.

- الشروط

1- مؤهل عالٍ لوظائف «كاشير».

2- مؤهل متوسط لوظائف «بائع ممر - بائع ثلاجة - مراقب أمن - جزار - سماك - بقال - مساعد فكهاني - سائق كلارك».

3- مؤهل ابتدائية لوظيفة «عامل مخزن - عامل نظافة - دليفرى - سائق توصيل طلبات».

- المزايا

1- رواتب مجزية.

2- بدل مواصلات لفروع أكتوبر والتجمع.

3- عدد ساعات العمل 10 ساعات خلالهم ساعة راحة.

4- يوم راحة في الأسبوع.

5- مكافآت سنوية.

6- تأمين طبي خاص - تأمين اجتماعي.

7- فرص للتدريب والترقية.

- للتقديم:

العنوان: 22 شارع المساحة بالدقي، الذي يستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 22 مارس من الساعة 10 صباحًا، وحتى الـ4 عصرًا، وللتقديم يرجى ملء الإستمارة والحضور مباشرة.