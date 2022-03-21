عاجل .. الدنمارك تطالب بحظر دخول السفن الروسية للموانئ الأوروبية

طالب وزير الخارجية الدنماركي «مارتن ليدجارد»، الاتحاد الأوروبي، بحظر دخول السفن الروسية للموانئ الأوروبية، احتجاجا على الحرب الروسية في أوكرانيا، وفقا لما نشره موقع قناة «العربية»، منذ قليل، في نبأ عاجل.

الدفاع الروسية: مقتل 80 مقاتل أجنبيا وأوكرانيا

وضمن آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، استسلام أكثر من 60 عسكريا أوكرانيا، مشيرة إلى تدمير مركز لتدريب المقاتلين الأجانب في «ريفني»، بصواريخ كروز.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، أنها تمكنت من قتل 80 مقاتلا أجنبيا وأوكرانيا، فضلا عن تدمير أكثر من 216 مُسيرة أوكرانية منذ بداية العملية العسكرية، وذلك وفقا لما نشرته «العربية».