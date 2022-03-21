الدفاع الروسية: تدمير 44 منشآة عسكرية أوكرانية ومركز لتدريب المرتزقة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنها قصفت أحد المنشآت العسكرية في ضواحي ريفنا في الشمال الغربي من أوكرانيا بصواريخ مجنحة، وقالت الوزارة في بيان صحفي منذ قليل إن وحدات من القوات المسلحة الروسية تقدمت، أمس، 4 كيلومترات لتسيطر على مستوطنة «سلادكويه»، بينما يتم في الوقت الراهن تمشيط مجموعات متفرقة من كتيبة «دونباس» للقوميين الأوكرانيين.

مقتل أكثر من 50 مسلحاً

وأضافت الوزارة « خلال الليلة الماضية، كانت الحصيلة مقتل أكثر من 50 مسلحاً، وتدمير 3 دبابات و4 عربات قتال مشاة وقطعتي مدفعية ميدانيتان و4 مركبات مدرعة».

وتابعت الدفاع الروسية: «قصف الطيران العملياتي - التكتيكي وطيران الجيش 44 منشأة عسكرية في أوكرانيا، من بينها 4 مواقع قيادة، ومنشأتين لأنظمة إطلاق صواريخ متعددة في مناطق قريتي ناليفايكوفكا وزولوتشيفا، و6 أنظمة صواريخ من طراز بوك - إم1 المضادة للطائرات، و3 مدافع إم إس تي إيه – بي في منطقة فيشغورود، و4 مستودعات أسلحة وذخائر صاروخية ومدفعية، و23 مخزناً للعتاد العسكري».

إضافة إلى ذلك، تقاتل وحدات من جمهورية دونيتسك الشعبية ضد وحدات من اللواء 25 المحمول جوا التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ويتم تحرير مستوطنة فيرخنيتوريتسكويه.

تدمير مركز لتدريب المرتزقة

ولفتت وزارة الدفاع الروسية إلى أن الصواريخ المجنحة الروسية عالية الدقة، استهدفت مركزاً لتدريب المرتزقة الأجانب والتشكيلات القومية الأوكرانية في معسكر نوفايا ليوبوميركا للتدريب على الأسلحة المشتركة في منطقة ريفني، حيث أوقعت أكثر من 80 قتيلا من المرتزقة والقوميين، موضحة أنها استهدفت أيضاً مستودع ذخيرة ومقر لواء ميكانيكي بالقرب من قرية سيليتس.

وأكدت الوزارة مجموعة من قوات «صيادي الليل» المكونة من مروحيات طراز كا-52 ومي-28 إن تمكنت خلال ضرباتها الليلية من تدمير 8 دبابات و4 عربات قتال مشاة و3 ناقلات جند مدرعة.

في سياق متصل أعلنت الوزراة أن العسكريون الروس تمكنوا من السيطرة على مركز قيادة تحت الأرض تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بقرية نيكولايفكا، إحدى ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف، مؤكدة أن 61 جنديا أوكرانياً استسلموا بشكل طوعي، أكثر من نصفهم من كبار الضباط في القوات المسلحة الأوكرانية.