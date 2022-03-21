«الدفاع الروسية»: استسلام 60 عسكريًا أوكرانيًا أغلبهم قيادات بالجيش

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن قصف مركز لتدريب المرتزقة الأجانب في «ريفني» بصواريخ كروز، مشيرة إلى مقتل أكثر من 80 من المرتزقة الأجانب والقوات الأوكرانية في منطقة ريفني، وفقا لما ذكرت قناة «العربية»، في نبأ عاجل لها، اليوم الإثنين.

استسلام 60 عسكريا أوكرانيا

ذكرت «الدفاع الروسية»، أنه تم تدمير مستودع للذخيرة والأسلحة في مدينة سيليتس، بواسطة صواريخ كروز، واستسلم أكثر من 60 عسكريًا أوكرانيًا في ضواحي كييف أغلبهم قيادات بالجيش، مشيرة إلى أنه تم تدمير أكثر من 216 مسيرة أوكرانية منذ بداية العملية العسكرية.

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ودخلت الأزمة الروسية الأوكرانية، اليوم الإثنين، يومها السادس والعشرون، في الوقت الذي تتم فيه مفاوضات بين الجانبين الروسي والأوكراني لبحث حل الأزمة.