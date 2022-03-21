فرنسا تحذر من أزمة غذاء عالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية

قال وزير الزراعة الفرنسي، جوليان دونورماندي، إننا قلقون من أزمة غذاء عالمية بسبب الحرب في أوكرانيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وأضاف وزير الزراعة الفرنسي، أن حرب أوكرانيا تؤثر مباشرة على أسعار القمح والأسمدة وأعلاف الحيوانات.

وتعد كل من روسيا وأوكرانيا، منتجين رئيسيين لعدة منتجات غذائية، على رأسها القمح.

بوتين يحذر من ارتفاع أسعار المواد الغذائية

في سياق متصل، يبحث وزراء الزراعة في أوروبا، اليوم الاثنين، تداعيات الحرب على الأمن الغذائي العالمي.

يشار إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حذر من أن أسعار المواد الغذائية سترتفع بسبب العقوبات التي تفرضها الدول الغربية على روسيا؛ لأن موسكو من أكبر منتجي الأسمدة في العالم.

ودخلت الحرب الروسية على أوكرانيا، الاثنين، يومها السادس والعشرين، وسط مفاوضات؛ لبحث حل الأزمة وعقوبات يفرضها الغرب على روسيا.