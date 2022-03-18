«المركزي»: ارتفاع سعر الدولار الأمريكي عالميا بنسبة 0.48% الأسبوع الماضي

حقق مؤشر الدولار الأمريكي مكاسب عالية، إذ ارتفع بنسبة 0.48% خلال هذا الأسبوع، مدفوعًا باستمرار تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتصاعد أرقام مؤشر أسعار المستهلك، مع تنامي المخاوف حيال التضخم، كما تزايدت التوقعات بتشديد السياسة النقدية قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.

الدولار يرتفع بنسبة 0.48%

ووفقًا للنشرة الأسبوعية للبنك المركزي، سجل الدولار مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، إذ كسر مؤشر الدولار الرئيسي مستوى 99 دولارًا للمرة الأولى منذ مايو 2020.

وعلى نقيض ذلك، تراجع اليورو بنسبة 0.15%، مسجلاً خسائر للأسبوع الخامس على التوالي، مع تزايد المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، بسبب القيود المفروضة على المعروض من السلع الأساسية الناجمة عن اعتمادهم على روسيا.

تراجع اليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني

وبالمثل، انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 1.46%، مسجلاً خسائر للأسبوع الثالث على التوالي، بينما تكبّد الين الياباني أكبر الخسائر، إذ تراجع بنسبة 2.11% مع وصول الدولار إلى أعلى مستوى له في خمس سنوات أمام الين.

وتباين أداء عملات الأسواق الناشئة التي يتتبعها مؤشر «بلومبرج»، إذ تراجعت 13 عملة من أصل 24 عملة مدرجة في هذا المؤشر خلال تداولات هذا الأسبوع.

تراجع 13 عملة من أصل 24 آخرين

وفي هذه الأثناء، كانت الليرة التركية الأسوأ أداءً خلال الأسبوع، إذ تراجعت بنسبة «-3.84%»، لتسجل بذلك أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ الأسبوع الأول من يناير، بينما استمر ارتفاع أسعار النفط في تهديد معدل التضخم المرتفع بالفعل في تركيا، والذي وصل إلى 54.4% على أساس سنوي في يناير، الأمر الذي استمر بالتأثير بدوره على فجوة الحساب الجاري.

وأعلنت تركيا يوم الجمعة عن تسجيلها لأكبر عجز في الحساب الجاري منذ عام 2017، إذ وصلت نسبة العجز إلى 7.11 مليار دولار بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، والتي أدت إلى ارتفاع تكاليف الواردات.