ضبط عناصر تشكيل عصابي بالدقهلية تخصص في سرقة السيارات

كثفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية من أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة سيارته الملاكي حال تركها أمام سكنه.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي تخصص فـي سرقة السيارات عن طريق كسر الزجاج مكون من عدد 4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، مقيمون بدائرة قسم شرطة ثان المحلة بمحافظة الغربية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في مزاولة نشاطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 4 وقائع سرقة، بينها الواقعة محل البلاغ، بدائرة القسم، وأرشدوا عن عدد 3 سيارات مستولى عليها وجهاز لاب توب من داخل سيارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط عناصر تشكيل عصابي بالدقهلية تخصص في سرقة المواطنين

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية من ربة منزل، مقيمة بدائرة مركز شرطة ميت غمر، بسرقة حافظة النقود خاصتها وبداخلها مبلغ مالي، وبطاقة الرقم القومي حال سيرها بدائرة القسم.

وأسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية أنّ وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي تخصص فـي ارتكاب وقائع السرقات بأسلوب النشل مكون من عدد 3 أشخاص لهم معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب عدد 14 واقعة بدائرة القسم، وأرشدوا عن جزء من المسروقات وأضافوا بإنفاقهم باقي المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية.