ضبط 2633 طن مواد غذائية و11040 عبوة زيت في حملات «الداخلية» لضبط الأسعار

واصلت وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية المكثفة على الأسواق، لضبط الأسعار والقبض على المحتكرين والمغالين، حيث أسفرت جهود الحملات الرقابية خلال 24 ساعة، عن ضبط 98 قضية تموينية، بمضبوطات أكثر من 2633 طن مواد غذائية وبناء، و11040 عبوة زيت.

حملات رقابية لضبط الأسواق

وأوضحت وزارة الداخلية بيانات المضبوطات في الحملات الرقابية، والتي تمثلت في أكثر من 165 طن سلع غذائية حجبها التجار، و26 طن دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء، و2245 طن سلع غذائية تُباع بأكثر من سعرها الرسمي، وضبط 196 طن حديد تسليح حجبها التجار عن سوق البناء.