ضبط 6 عناصر إجرامية لقيامهم بقتل شخص وإصابة 3 آخرين في المنوفية

نجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط 6 عناصر إجرامية، بتهمة قتل شاب وإصابة 3 آخرين بالأسلحة النارية، خلال مرور سيارة يستقلها الضحايا في مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وكثفت الأجهزة الأمنية جهودها، وجرى ضبط المتهمين بعد إجراء التحريات السرية وتفريغ كاميرات المراقبة.

ضبط أسلحة نارية وخرطوش بحوزة المتهمين

وضبط بحوزة المتهمين، أسلحة نارية وخرطوش، فضلا عن مواد مخدرة بغرض الاتجار فيها، وتم تحريز المضبوطات، وإخطار جهات التحقيق.

إطلاق أعيرة نارية على سيارة 7 راكب

وتعود تفاصيل الواقعة للأسبوع الماضي، عندما لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين في إطلاق أعيرة نارية على سيارة 7 راكب بإحدى قرى مركز قويسنا، وعلى الفور وجّه مدير أمن المنوفية، بتشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف العميد عبدالله جلال مدير المباحث للقبض على المتهمين.

وأكد مصدر أمني في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن الضحايا كانوا قادمين لتقديم واجب العزاء في إحدى القرى، وضلوا الطريق، وأطلق عدد من العناصر الإجرامية أعيرة نارية عليهم، ما تسبب في وفاة شخص وإصابة 3 آخرين.