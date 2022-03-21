توجيه عاجل من المدارس لـ طلاب الثانوية في آخر يوم لتسليم استمارة التقدم

أعلنت عدد من المدارس الثانوية، أن اليوم الاثنين 21 مارس آخر موعد لتسليم استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة، للدخول للامتحانات للعام الدراسي الحالي 2021/2022، والتي من المقرر أن تبدأ يوم 11 يونيو طبقاً للخريطة الزمنية للعام الحالي والمعتمدة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

تحويل الطلاب المتخلفين عن تسليم استمارة الثانوية للمنازل

ووجهت المدارس الثانوية، تحذيراً لـ طلاب الثانوية العامة، مؤكدة أن عدم تسليم استمارة الثانوية العامة 2022 للمدارس، يتحمل مسئوليتها الطلاب في عدم دخول الامتحان أو التحويل إلى طالب منازل، مشيراً إلي أن آخر موعد تسجيل استمارة الثانوية العامة للطلاب المنازل يوم 7 أبريل.

26 مارس تسليم استمارة الثانوية العامة للكنترولات

وفي نفس السياق، حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أخر موعد لتسليم المدارس والمديريات التعليمية استمارات الثانوية العامة 2022، للكنترولات يوم السبت 26 مارس الجاري، للبدء في وضع خطة الامتحانات وأعداد المشاركين من الملاحظين والمراقبين.

وبالنسبة للدبلومات الفنية، وجهت وزارة التعليم طلاب الدبلومات الفنية بسرعة تسجيل استمارة الدبلومات الفنية لجميع التخصصات «الصناعي الزراعي التجاري الفندقي» قبل غلق باب التسجيل علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، مشيرا إلى أن نسبة التسجيل لجميع التخصصات متدنية مقارنة بالأعداد المستهدفة للطلاب بجميع المحافظات، مطالبة بالتنبية علي الطلاب بسرعة التسجيل وتسليم الأوراق للمدارس الفنية.

وطبقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، فإن مواعيد امتحانات النقل والدبلومات الفنية والشهادة الإعدادية والثانوية العامة للعام الحالي 2021/2022، على النحو التالي:

- انتهاء الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس 9 يونيو 2022.

- يوم السبت 7 مايو عقد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل.

- يوم السبت 7 مايو عقد امتحانات الشهادة الإعدادية.

- يوم السبت 11 يونيو عقد امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة 2022.

- يوم السبت 21 مايو عقد الامتحانات النظرية للدبلومات الفنية 2022.

- يوم السبت 11 يونيو عقد الامتحانات العملية للدبلومات الفنية 2022.