التعليم عن موعد تسلم استمارات الثانوية العامة 2022: ينتهي 26 مارس

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد تسليم استمارة الثانوية العامة 2022 للكنترولات، من المدارس والمديريات التعليمية للطلاب المتقدمين لامتحانات إتمام الشهادة الثانوية للعام الدراسي الحالي 2021-2022، التي من المقرر أن تبدأ يوم 11 يونيو المقبل، طبقًا للخريطة الزمنية للعام الحالي والمعتمدة من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

حصر أعداد الطلاب المتقدمين للثانوية العامة.. الأسبوع المقبل

وقال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن يوم 26 مارس آخر موعد للمدارس والمديريات التعليمية لتسليم بيانات الطلاب واستمارات التقدم لامتحانات الثانوية العامة للكنترولات، مشيرًا إلى أن الوزارة لم تحدد أعداد المتقدمين للامتحانات حتى الآن.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الكنترولات ستبدأ بحصر أعداد الطلاب المتقدمين لامتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة الأسبوع المقبل، لإخطار الوزارة بالإعداد الرسمية للمتقدمين، لبدء وضع خطة امتحانات الثانوية العامة من حيث أعداد المراقبين والملاحظين واللجان.

4 أبريل.. موعد تسلم استمارات الثانوية العامة 2022 من طلاب المنازل

وأشار المصدر إلى أن المدارس ستبدأ تسلم استمارات الثانوية العامة من طلاب المنازل، يوم الخميس 4 أبريل المقبل، مؤكدًا أنه لن تقبل الاستمارة من أي طالب تخلف عن المواعيد المعلنة من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الأوراق المطلوبة لاستمارة الثانوية العامة لطلاب المنازل، التي تتضمن إقرار من ولي الأمر بعدم اصطحاب الطالب للمحمول داخل لجان الامتحان، و4 صور شخصية للطالب مدون عليها اسمه، وإيصال سداد رسوم الامتحانات.

وتضمنت الأوراق، صورة بطاقة لكل من الطالب وولي الأمر، و2 طابع دعم تعليمي فئة 10 جنيهات، وحوالة بريدية بـ10 جنيهات باسم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات من أعوام الصف الثالث.