موعد إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2022: خلال 46 يوما

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصلة استعداداتها النهائية، لعقد امتحانات الثانوية العامة 2022، والمنتظر عقدها في 11 يونيو المقبل، مشيرة إلى أن أسئلة الامتحانات ستعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، منوهة بأنه سيجري تجهيز وتعقيم اللجان قبل بداية الامتحانات بنحو 48 ساعة، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمراقبين والملاحظين ورؤساء اللجان.

إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022 أواخر مارس الجاري

في السياق، قال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن اللوزارة ستعلن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022 كافة، أواخر مارس الجاري، وسيُعلن أيضًا ما إذا كانت الامتحانات ستعقد ورقيًا بـ«البابل شيت» أو إلكترونيًا، علاوة على توضيح خطة الوزارة للتصدي لجائحة فيروس كورونا فترة عقد الامتحانات، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان، من خطر الإصابة بعدوى كورونا، إضافة إلى إعداد جدول امتحانات الثانوية العامة.

إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 يوم 2 مايو المقبل

وأشار المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنه سيجري إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 في شكله النهائي يوم 2 مايو المقبل، موضحًا أنه سيجري تقليص أعداد الطلاب داخل اللجان إلى 15 طالبًا بكل لجنة، لتحقيق التباعد الجسدي بين الطلاب، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، مؤكدًا أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة ستتضمن أسئلة مقالية وأخرى اختيار من متعدد.

أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 تعتمد على الفهم وليس الحفظ

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات لـ«الوطن»، أن امتحانات الثانوية العامة 2022، ستنعقد يوم 11 يونيو المقبل، ولا يوجد أى تعديلات على مواعيد الامتحانات، منوها بأنه سيجري توزيع جميع الطلاب بشكل يحافظ على التباعد الاجتماعي في اللجان الامتحانية، مؤكدًا أن الوزارة ستعلن خلال الأيام القليلة المقبلة تفاصيل الامتحانات، وموعد إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2022.