شركات السياحة تبدأ الحصول على موافقات سفر الأقباط للحج بالقدس

تبدأ اليوم شركات السياحة في مخاطبة الجهات المصرية المسئولة للحصول على التصاريح والموافقات الأمنية لسفر الأقباط المصريين للحج بالقدس، وذلك بعد إصدار الجهات المسئولة عن القدس تأشيرات سفر المصريين.

صدور تأشيرات السفر للقدس

وقال صبرى يني، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة ومالك أحد الشركات المنظمة لرحلات حج الأقباط للقدس أن تأشيرات دخول الحجاج المصريين المسيحين للقدس بدأت فى الصدور بداية من مساء أمس حيث صدر بصفة مبدئية نحو 300 تأشيرة على أن يتم إصدار باقي التأشيرات خلال الأيام القليلة المقبلة.

أكثر من 3 الاف مسيحي مصري تقدموا للسفر لحج الأقباط هذا العام

وأضاف لـ«الوطن»، أن هناك أكثر من 3 الاف مسيحي مصري تم ارسال أسمائهم إلي السلطات المسئولة عن القدس للحصول علي تأشيرات الدخول تمهيدا للسفر لأداء الحج، لافتا إلى أن شركات السياحة بدأت اليوم في مخاطبة الجهات المصرية للحصول على الموافقات الأمنية الخاصة بسفر الحجاج للقدس، موضحا انه بدون الحصول على تلك الموافقات فلن يستطيع أي حاصل علي تأشيرة السفر للقدس.

أولي رحلات حج المسيحين المصريين للقدس ستنطلق يوم 14 ابريل المقبل

وأشار إلى أن أولي رحلات حج المسيحين المصريين للقدس ستنطلق يوم 14 ابريل المقبل، مطالبا الجهات المصرية بسرعة إصدار ضوابط السفر للقدس خاصة فيما يتعلق بالحد الأدنى لسن المسافرين للحج، فضلا عن التصاريح والموافقات الأمنية في أقرب وقت ممكن وذلك حتي تتمكن الشركات من تسفير الحجاج في الوقت المحدد لهم.

ومن جهته قال وجيه رزق الله عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أنه نظرا لإلغاء موسم حج الأقباط للقدس لعامين متتاليين بسبب فيروس كورونا فإن الشركات تمهلت هذا العام في الحصول على كامل قيمة البرنامج من المسافرين لحين التأكد الكامل من إقامته، موضحا أنه بعد صدور ضوابط السفر للقدس والموافقات الأمنية ستبدأ الشركات في تحصيل قيمة البرنامج من المصريين المسافرين للحج.