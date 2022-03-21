تحذيرات من أزمة غذائية في ليبيا.. الحرب الروسية رفعت أسعار القمح 40%

تشهد ليبيا خلال الآونة الأخيرة أزمات كبيرة جراء الحرب الأهلية المستعرة منذ عام 2011، وما أسفرت عنه من تعاقب للحكومات وخلافات بين منطقتي الشرق والغرب، ما يهدد تلك البلد الأفريقي بمجاعة ضخمة ازدادت احتمالية حدوثها جراء الحرب الروسية الأوكرانية.

«هيومن رايتس»: ليبيا تعتمد على القمح الأوكراني بنسبة 40 %

وحذرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» من تلك الأزمة الغذائية التي قد تواجهها ليبيا خلال الأيام المقبلة جراء الحرب الروسية الأوكرانية، إذ تستورد أكثر من 40% من القمح من أوكرانيا، مشيرة إلى أنَّ ذلك أدى إلى ارتفاع أسعار القمح والدقيق إلى 30%.

وقالت المنظمة نقلًا عن الإحصائيات الأخيرة لوزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، إنَّ ذلك الارتفاع في الأسعار جاء وسط قلق من التجار والموردين من اضطرابات في الإمدادات، مشيرة إلى احتمالية بدء أزمة حقيقية في عمليات توريد الدقيق في عدة مدن ليبية خاصة تلك التي في الشرق.

وأكّدت المنظمة في تقريرها، أنه على الرغم من امتلاك ليبيا لاحتياطيات استراتيجية من القمح تكفي لـ6 أشهر، إلا أنَّ الخلاف الواقع بين الحكومتين المتواجدتين في طرابلس وطبرق، قد يؤدي إلى صعوبة السيطرة على عمليات التوزيع.

حكومة الدبيبة تضع إجراءات لمنع أزمة الغذاء

ووفقًا للمنظمة، فإن حكومة عبدالحميد الدبيبة تفرض عدة إجراءات لمنع وقوع الأزمة الشاملة، تضمنت زيادة المخزون الاستراتيجي للقمح لتمكين المطاحن بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية خلال الأشهر الثلاثة المقبلين، وإلزام النقابة العامة للمخابز فقط بتوزيع الدقيق، وتحديد أسعار موحدة لـ«كيس الدقيق».

كما تضمنت إجراءات عقابية مثل تجميد التسجيل التجاري للشركات والمطاحن التي لا تلتزم بتلك الآلية، وفقًا لما نشرته المنظمة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

واختتمت المنظمة بيانها بتحذير من مخاطر النزاعات المسلحة والحرب الأهلية التي تشهدها ليبيا منذ أكثر من 11 عامًا، والتي كانت سببا في أن 12% من الليبيين أصبحوا بحاجة إلى المساعدات، خلال أخر إحصائيات للمنظمة في 2022.