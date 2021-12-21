الجامعة العربية: الانقسامات والتدخلات الخارجية تعرقل حل الأزمة الليبية

قال السفير أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، إنّ سبب عدم التوصل إلى حل للمشكلة الليبية، الانقسامات على الأرض والتدخلات الخارجية ووجود المرتزقة.

أبو الغيط: المسرح الليبي يمرّ بانقسامات شديدة

وأضاف أبوالغيط، في مقابلة خاصة مع قناة «سكاي نيوز عربية»، أنّ المسرح الليبي يمر بانقسامات شديدة جدا بين شرق وغرب وجنوب، ثم تدخلات واضحة جدا من أطراف إقليمية تضع قواتها ونفوذها على الأرض، ثم أبعاد دولية ممثلة في وجود لبعض المرتزقة.

الانتخابات الليبية

تأتي تصريحات أبوالغيط، قبل 3 أيام من موعد الاستحقاق الانتخابي في ليبيا، إذ يؤكد العديد من المسؤولين الليبيين استحالة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر الجاري.

وكانت المفوضية أعلنت مطلع الشهر الحالي، تأجيل نشر القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة، بسبب متطلبات فنية وقضائية لم توضح طبيعتها.