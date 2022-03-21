بعد زيادتها بقيمة 3 جنيهات.. سجائر لم ترتفع أسعارها حتى الآن

شهدت أسعار أغلب السجائر ارتفاعا منذ بداية شهر مارس الجاري، على خلفية ارتفاع التكاليف، وسعى الشركات للوفاء بمستهدفات الحكومة الضريبية خلال العام المالي الحالي.

وعلى الرغم من قيام 3 شركات بإعلان الأسعار الجديدة رسميا منذ مطلع الشهر، إلا أن هناك شركتين وحيدتين، لم تقوما حتى الآن، بزيادة أسعار سجائرها، وهما «جابان توباكو»، و«المنصور الدولية».

وقامت الشركة الشرقية للدخان - أكبر منتج للسجائر في مصصر - بالإعلان عن زيادة جديدة في أسعار سجائرها، التي تقع ضمن الفئة الشعبية، وتضم سجائر «كليوباترا» و«بوكس» و«سوبر» بقيمة بلغت جنيها، بينما قامت بعدها شركة «فيليب موريس» بزيادة أسعار سجائر «ميريت ومارلبورو»، بقيمة جنيه للأولى، وجنيهين للثانية.

أكبر حصة سوقية

ولم ترفع «فيليب موريس» أسعار سجائر «إل إم» حتى الآن، وهي السجائر التي تستحوذ وحدها على أكثر من 70% من الحصة السوقية لمبيعات السجائر الأجنبية في مصر، وفقا لإبراهيم الإمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات.

وضمت قائمة السجائر التي لم تشهد أسعارها أي ارتفاعات، حتى الآن، سجائر «إل إم» التي تنتجها «فيليب موريس»، وسجائر «وينستون»، و«كاميل» التي تنتجها شركة "جابان توباكو، كما شملت القائمة سجائر «ديفيدوف» التي تنتجها شركة المنصور الدولية.

وكانت شركة «بريتش أمريكان توباكو» أعلنت أمس زيادة أسعار السجائر التي تنتجها في مصر، بقيمة تراوحت بين جنيه إلى 3 جنيهات لبعض الأصناف.

وكشفت القائمة التي أعلنتها الشركة أن سعر علبة سجائر "دانهيل" أصبح 49 جنيها، وسعر سجائر «كنت» أصبح 44 جنيها، وسعر سجائر «رويالز» أصبح 21 جنيها، كما ارتفع سعر سعر سجائر «دانهيل ماستر بليند» إلى 41 جنيها.كما رفعت الشركة أسعار السجائر الشعبية، التي تنتجها الشركة بالتعاون مع الشركة الشرقية للدخان، وهي «بال مال» و«فاريسروي» بقيمة جنيه فقط.