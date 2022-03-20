عاجل.. «بريتش أمريكان» ترفع أسعار السجائر في مصر بقيمة 3 جنيهات

قررت شركة «بريتش أمريكان توباكو» زيادة أسعار السجائر التي تنتجها في مصر بداية من اليوم، بقيم تتراوح بين جنيه و3 جنيهات لبعض الأصناف.

وكشفت القائمة التي عممتها الشركة على التجار والموزعين وحصلت «الوطن» على نسخة منها، أن سعر علبة سجائر «دانهيل» أصبح 49 جنيها، وسعر سجائر «كنت» أصبح 44 جنيها، وسعر سجائر «رويالز» أصبح 21 جنيها، كما ارتفع سعر سجائر «دانهيل ماستر بليند» إلى 41 جنيها.

ارتفاع أسعار السجائر الشعبية

ورفعت الشركة أسعار السجائر الشعبية، التي تنتجها بالتعاون مع الشركة الشرقية للدخان، وهي «بال مال» و«فايسروي» بقيمة جنيه فقط.

وكانت الشركة الشرقية للدخان، أعلنت زيادة أسعار «كليوباترا»، و«مونديال»، و«بوسطن» بقيمة جنيه، بداية الشهر الجاري، ثم قامت بعدها بيوم شركة «فيليب موريس» بإعلان زيادة سعر «ميريت» بقيمة جنيه، و«مارلبورو» بقيمة جنيهين، لكنها لم ترفع سعر سجائر «إل إم»، صاحبة الحصة السوقية الأكبر، حتى الآن.

في المقابل، لم تعلن «جابان توباكو إنترناشيونال»، و«المنصور الدولية»، عن زيادة جديدة لأسعار منتجات السجائر الخاصة بهما، حتى الآن.

سبب زيادة أسعار السجائر

وكان إبراهيم الإمبابي رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات، أرجع قيام الشركات بزيادة الأسعار نتيجة الارتفاع القياسي في تكاليف الشحن، إلا أن مصدر في قطاع التبغ أكد لـ«الوطن» أن الشركات، التي رفعت الأسعار، لجأت إلى الزيادة من أجل تحقيق الحصيلة الضريبية المستهدفة من جانب وزارة المالية، وأوضح أن هناك نحو 7 مليارات جنيه حصيلة مستهدفة من الضريبة على منتجات التبغ والدخان خلال العام المالي الحالى.

وبحسب المصدر فإن الزيادة التي جرى إقرارها في شهر يوليو الماضي، كانت بسيطة، ولم تكن لتغطي القيمة المستهدفة، وهو ما دفع الشركات لتمريرها على مرحلتين.

ووفقا لموازنة العامة المالي الحالي، فإن وزارة المالية تستهدف نحو 79 مليار جنيه ضرائب على منتجات التبغ والسجائر، مقارنة بنحو 72 مليار جنيه كانت مستهدفة العام المالي الماضي.