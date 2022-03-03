لماذا ارتفعت أسعار السجائر؟.. رئيس «الشرقية للدخان» يجيب

رفعت الشركة الشرقية للدخان أسعار نحو 10 أنواع من السجائر المحلية الشعبية، ثم قررت بعض الشركات الأجنبية السير على درب الشركة، ورفعت أسعار بعض منتجاتها لتصل الزيادات 50 قرشا كحد أدنى، وبلغت في بعض عبوات السجائر الأجنبية نحو جنيهين.

أسباب زيادة أسعار السجائر

وكشف هاني أمان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الشرقية «إيسترن كومباني»، عن الأسباب الحقيقية التي دفعت شركته إلى زيادة أسعار السجائر المحلية التي تشهد إقبال الشريحة الأكبر من المستهلكين في مصر.

وأكد في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الشركة الشرقية للدخان اضطرت إلى زيادة أسعار السجائر المحلية، لمواجهة الزيادة الكبيرة في التكاليف، موضحا أن الفترة الأخيرة، ومنذ تفشي جائحة كورونا ارتفعت تكلفة أسعار الشحن عالميا، وقفزت بطريقة جنونية.

ارتفاع تكاليف الشحن فاق قدرات الشركة

وأضاف أن الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني» تعتمد على نسبة كبيرة من مستلزمات الإنتاج والمدخلات الأساسية التي تدخل في صناعة التبغ والدخان والمعسل، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار تلك المدخلات علاوة على ارتفاع تكاليف الشحن فاق قدرات الشركة، ولم تستطع امتصاص تلك القفزات والارتفاعات خصوصا من اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وأكد العضو المنتدب أن شركته تسعى في كل الأحيان وبقدر الإمكان إلى المحافظة على الأسعار، وعدم الضغط على المستهلكين، لكن أحيانا تكون هناك حاجة شديدة لمثل هذه الزيادات، والتي نعتبرها بسيطة مقارنة بالزيادات الفعلية في التكاليف.

تثبيت 4 أنواع من منتجات السجائر

وشددت الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني» في بيان أرسلته إلى البورصة المصرية، اليوم، على تثبيت 4 أنواع من منتجات السجائر، مؤكدة أن تلك الأصناف لم تشهد أي زيادة في الأسعار، ضمن قائمة الزيادات الأخيرة التي أعلنت عنها الشركة الثلاثاء الماضي، مطالبة بالتزام تجار التجزئة والبائعين بالأسعار الرسمية المعلنة من قبل الشركة، والتي أرسلت لبورصة الأوراق المالية.