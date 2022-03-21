31 دولة تشارك في بطولة أفريقيا للدراجات بشرم الشيخ

أنهت اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا لدراجات الطريق برئاسة الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحادين المصري والأفريقي ونائب رئيس الاتحادين الدولي والعربي من الترتيبات والأمور التنظيمية الخاصة بالبطولة الافريقية التي تستضيفها شرم الشيخ خلال الفترة من 22 وحتى 27 مارس الجاري، بمشاركة 31 دولة.

اكمتال وصول البعثات المشاركة في البطولة غداً

وتوافدت بعثات عدد كبير من الدول المشاركة في الوصول الي القاهرة ويكتمل غدا وصول باقي بعثات المنتخبات المشاركة في البطولة، وكانت اغلب الدول المشاركة قد وصلت الي شرم في مقدمتها جنوب افريقيا والمغرب الجزائر واريتريا واثيوبيا وبنين وبوروندي وموريشيوس.

وتعقد اللجنة العليا المنظمة لبطولة أفريقيا للدراجات الاجتماع الفني الخاص بالبطولة مساء الغد، بحضور ممثلي المنتخبات المشاركة وإدارييها والحكام، حيث سيتم شرح نظام وقواعد البطولة للمشاركين خلال الاجتماع وتسجيل أسماء اللاعبين المشاركين بمنافسات البطولة.

وأكد الدكتور وجيه عزام ان اللجنة المنظمة انهت كافة التجهيزات الخاصة بإقامة البطولة، سواء في الاقامة او الانتقالات و اعداد الحكام الدوليين، وفقا لخطة العمل التي تم إقرارها منذ إسناد تنظيم البطولة إلى مصر، مشيدا بالدعم الكبير الذي قدمته وزارة الشباب والرياضة ومختلف أجهزة الدولة لإنجاح تنظيم البطولة، في ظل نجاح مصر في استضافة وتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى مؤخرًا.

عزام: لاعبي منتخب مصر استعدوا بشكل جيد

وأضاف «عزام» أن لاعبي منتخب مصر استعدوا بشكل جيد للمشاركة في بطولة أفريقيا لدراجات الطريق، مؤكدا على تفاؤله بتحقيق لاعبي المنتخب نتائج جيدة في البطولة وحصد العديد من الميداليات لتضاف إلى رصيد منتخب مصر للدراجات.

وكان الاتحاد الدولي للدراجات برئاسة ديفيد لابارتيان وافق على قرار الاتحاد الإفريقي للدراجات بإسناد تنظيم بطولة إفريقيا لدراجات الطريق إلى مصر رسميا حيث جاء قرار إسناد تنظيم البطولة إلى مصر بعد اعتذار بوركينا فاسو عن استضافتها لظروف طارئة.

وأكد الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للدراجات ونائب رئيس الاتحاد الدولي والعربي أن إسناد تنظيم بطولة إفريقيا لدراجات الطريق إلى مصر يعكس ثقة المؤسسات الرياضية العالمية في مصر بلد الأمن والأمان ومدى قدرتها المشهود بها على تنظيم البطولات القارية والدولية بنجاح كبير.