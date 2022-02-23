6 توصيات لمؤتمر الأعلى للإعلام والرياضيين.. وهاشتاج لدعم منتخب مصر

أسفر المؤتمر الذي عقده المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمناقشة القضايا الرياضية بحضور إعلاميين ونقاد رياضيين وصحفيين عن 6 توصيات، والاتفاق على تدشين هاشتاج لدعم منتخب مصر الذي يخوض مباراتين أمام السنغال للتأهل لمونديال قطر 2022.

هاشتاج لدعم منتخب مصر

وأعلن كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن تبني تدشين هاشتاج لدعم منتخب مصر أمام نظيره السنغالي، وهو الاقتراح الذي تقدمت به سهام صالح، وكيل نقابة الإعلاميين، في كلمتها بالمؤتمر، وشملت اقتراحات بعض الحضور ما يلي «العب عشان تكسب، ادعي تكسب، شجع مصر، كلنا مصر، شجع بلدك».

واقترح «جبر» دراسة الاقتراحات للاستقرار على واحد منها يتم تعميمه على كل القنوات الفضائية.

توصيات الأعلى للإعلام

وشملت التوصيات الثلاث التي تلاها رئيس الأعلى للإعلام ما يلي:

أولا حماية السمعة الشخصية.

ثانيا احترام الفرق المتنافسة.

ثالثا مواجهة الكتائب الاليكترونية.

رابعا مناقشة التدريب عبر لجنة تشرف على عمل دورة بها حوافز وامتيازات للمشاركين.

كما شملت التوصيات تشكيل لجنة لمتابعة هذه التوصيات ودعم المنتخب المصري.

فتحي سند: الإعلام الرياضي ليس بخير

وقال الناقد الرياضي فتحي سند في كلمته إن الإعلام الرياضي ليس بخير بدليل أن المجلس أصدر مدونة السلوك، وطالب «سند» أن يظهر الأعلى للإعلام ما وصفه بـ «العين الحمراء للساحة الرياضية عبر الاليات القانونية التي يمكن من خلالها تقنين الوضع وفرض عقوبات على المخالفين» بحسب تعبيره.

وأكد «سند» أن الاعلام الرياضي لا يعمل بمعزل عن الشارع أو المجتمع ويجب تفعيل مدونة السلوك، ولابد من قيام كل مؤسسة أو هيئة أو موقع أو أي قطاع إعلامي بتحديد سياسته ومنهجه بشكل مكتوب وقاطع فيمكن تقييمه ومحاكمته بعد ذلك، موضحا أن «التحفيل بالمواقع زاد ولابد من التصدي له، وإصدار التوصية لجميع المؤسسات بضرورة الالتزام ببنود مدونة السوك، فضلا عن مسالة التأهيل بالتنسيق بين المجلس ونقابتي الصحفيين والاعلاميين للعاملين في الاعلام الرياضي».

واقترح الكاتب الصحفي عادل الدرجلي، ممثل قنوات «سي بي سي»، بضرورة إلزام وسائل الإعلام لاسيما التي تقدم البرامج الرياضية بعدم السماح بمداخلات تنال من السمعة الشخصية أو الخوض في الأعراض أو السباب.

وطالب «الدرجلي» في كلمته بضرورة مواجهة «غول السوشيال ميديا» وقنوات اليوتيوب التي يتم البث من خلالها تجاوزات قد تؤثر على المشهد الرياضي وتزيد من التعصب الكروي، وهي الاقتراحات التي تم الأخذ بها في نهاية المؤتمر.

مدونة السلوك الرياضي

وطالب محمد شبانة، سكرتير عام نقابة الصحفيين، بضرورة الإلتزام بمدونة السلوك الرياضي، موضحا أن الإعلام مهنة إبداعية لكن في ذات الوقت يجب أن يلتزم الإعلامي على الشاشة، حيث اقترح أن تكون هناك إدارة رقابة داخل القنوات لفلترة المخالفات ومحاسبة المخطئين داخليا.