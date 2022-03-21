عاجل.. بنك مصر يعلن إمكانية شراء شهادة الـ18% «أون لاين»

أعلن بنك مصر اليوم، عن إتاحة شراء شهادة الـ18% من أي فرع من فروع البنك، وسيتم اتاحه الشراء من خلال الانترنت والموبيل البنكي والـATM بنهاية عمل اليوم، ولا يمكن استرداد قيمة الشهادات القائمة قبل مضي 6 أشهر على تاريخ ربطها، وبخصم عمولة جدول الاسترداد.

وقالت مصادر مصرفية مطلعة لـ«الوطن»، إن اليوم الإثنين، وغدا الثلاثاء، سيشهدان زحاماً في بنكي مصر والأهلي المصري، على خلفية إعلان البنكين طرح شهادة إدخارية بعائد 18% سنويًا تصرف كل شهر.

وبحسب المصادر فإن بعض عملاء البنوك قرروا كسر ودائعهم ومدخراتهم الحالية وإعادة ربطها بالشهادات الأعلى فائدة، للاستفادة من فارق السعرين، مؤكدة أنه من المتوقع أن تعلن العديد من البنوك عن منتجات مصرفية أعلى عائداً.

البنوك تطرح شهادة ادخار جديدة

وأعلن بنكا الأهلي ومصر، اليوم، طرح شهادة ادخار جديدة مدتها سنة بسعر عائد سنوي 18%، بعدما أعلن البنك المركزي المصري، اليـوم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9,25٪ و10,25٪ و9,75٪، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9,75٪.

ونجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات وعلي رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر، وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس.

البريد يدرس سعر الفائدة على الأوعية الادخارية

وتدرس الهيئة القومية للبريد خلال الأيام الجارية سعر الفائدة على إيداعات دفتر التوفير والأوعية الادخارية الأخرى، وذلك بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 1%، خصوصا أن هناك إقبال كبير من المواطنين على ادخار أموالهم بالهيئة القومية للبريد والتي يصل عدد فروعها إلى 4 آلاف مكتب تغطى كافة أنحاء الجمهورية، وتخدم ما يزيد عن 25 مليون مواطن شهريا.